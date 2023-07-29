https://sputnikarabic.ae/20230729/مستشار-سابق-في-البنتاغون-زيلينسكي-في-مأزق-بسبب-الضربات-الروسية-1079534308.html
مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي في مأزق بسبب الضربات الروسية
مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي في مأزق بسبب الضربات الروسية
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وجد نفسه في مأزق بسبب اعتراض وتدمير صواريخ "هيمارس". 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T10:00+0000
2023-07-29T10:00+0000
2023-07-29T10:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال دوغلاس ماكغريغور، في مقابلة مع قناة "London Real" على "يوتيوب": "نظام الدفاع الجوي الروسي رائع، ولا يمكنني التفكير في طريقة أفضل لوصفه".وأضاف: "إنه قادر على إسقاط صواريخ "هيمارس" وجميع أنواع الصواريخ. أعتقد أن هذا هو بالضبط شعور الوضع اليائس الذي نراه في ارتباك وغضب زيلينسكي"، وبحسب ماكغريغور فإن:وأوضح ماكغريغور: "الافتقار إلى الحماية من الناتو والخسائر الفادحة في جيشه أدت إلى تفاقم وضعه".وقال إنه "غاضب، غاضب، الخسائر داخل البلاد مروعة، والمال الأمريكي فقط هو الذي يدعم هذه الحكومة الأوكرانية. إنها تتنفس آخر مرة. سيكون من الأكثر إنسانية وضع حد لذلك".في وقت سابق في 22 يوليو، أفادت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض 15 صاروخًا من طراز "هيمارس" وثلاثة صواريخ "هارم" وصاروخ "ستروم شادو" بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.وفي وقت سابف، صرح ماكغريغور، بأن أوكرانيا تخسر الصراع وزيلينسكي يائس ويريد جر العالم إلى صراع عسكري مع روسيا.وقال ماكغريغور: "إنهم (القيادة الأوكرانية) يعرفون أنهم خسروا. قواتهم تنهار. وماذا يفعل هذا الرجل، زيلينسكي، بأسلحة قادرة على ضرب الأراضي الروسية؟ إنه يستخدمها".ووفقا له، ليست هناك حاجة لتزويد أوكرانيا بأسلحة فهذ يمكن أن يجر الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى صراع مع روسيا.وأضاف ماكغريغور: "لماذا تمنحه الولايات المتحدة أسلحة (لزيلينسكي)؟ إنه يائس ويريد جرنا إلى صراع عسكري مع روسيا".أقرا أيضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضادأقرا أيضا: مشاهد توثق إحباط هجوم نفذته قوات أوكرانية بمدرعات "ماكس برو" الأمريكية في دونيتسك... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230729/صحفي-أمريكي-البولنديون-مجرد-ورقة-مساومة-في-الصراع-الأوكراني-ومواد-مستهلكة-1079533034.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
مستشار سابق في البنتاغون: زيلينسكي في مأزق بسبب الضربات الروسية
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صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وجد نفسه في مأزق بسبب اعتراض وتدمير صواريخ "هيمارس".
وقال دوغلاس ماكغريغور، في مقابلة مع قناة "London Real"
على "يوتيوب": "نظام الدفاع الجوي الروسي رائع، ولا يمكنني التفكير في طريقة أفضل لوصفه".
وأضاف: "إنه قادر على إسقاط صواريخ "هيمارس" وجميع أنواع الصواريخ. أعتقد أن هذا هو بالضبط شعور الوضع اليائس الذي نراه في ارتباك وغضب زيلينسكي"، وبحسب ماكغريغور فإن:
الجيش الروسي جعل الصاروخ الرئيسي للأوكرانيين "غير القابل للاستخدام" بمساعدة أنظمة دفاعه الجوي، مما وضع رئيس نظام كييف في مأزق.
وأوضح ماكغريغور: "الافتقار إلى الحماية من الناتو والخسائر الفادحة في جيشه أدت إلى تفاقم وضعه".
وقال إنه "غاضب، غاضب، الخسائر داخل البلاد مروعة، والمال الأمريكي فقط هو الذي يدعم هذه الحكومة الأوكرانية. إنها تتنفس آخر مرة. سيكون من الأكثر إنسانية وضع حد لذلك".
في وقت سابق في 22 يوليو، أفادت وزارة الدفاع الروسية عن اعتراض 15 صاروخًا من طراز "هيمارس" وثلاثة صواريخ "هارم" وصاروخ "ستروم شادو" بواسطة أنظمة الدفاع الجوي.
وفي وقت سابف، صرح ماكغريغور، بأن أوكرانيا تخسر الصراع وزيلينسكي يائس ويريد جر العالم إلى صراع عسكري مع روسيا.
وقال ماكغريغور: "إنهم (القيادة الأوكرانية) يعرفون أنهم خسروا. قواتهم تنهار. وماذا يفعل هذا الرجل، زيلينسكي، بأسلحة قادرة على ضرب الأراضي الروسية؟ إنه يستخدمها".
ووفقا له، ليست هناك حاجة لتزويد أوكرانيا بأسلحة فهذ يمكن أن يجر الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إلى صراع مع روسيا.
وأضاف ماكغريغور: "لماذا تمنحه الولايات المتحدة أسلحة (لزيلينسكي)؟ إنه يائس ويريد جرنا إلى صراع عسكري مع روسيا".