https://sputnikarabic.ae/20230729/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يعترف-بخطأ-أمريكا-في-تقييم-روسيا-1079528728.html
مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسيا
مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسيا
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء في تقييم حالة روسيا قبل التورط في الصراع الأوكراني. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T07:26+0000
2023-07-29T07:26+0000
2023-07-29T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال المستشار السابق في قناته على "يوتيوب": "كانت الولايات المتحدة مخطئة بشأن روسيا، ولم يفهموا (في أمريكا) مع من كانوا يتعاملون، واعتقدوا أن روسيا لا تزال دولة فوضوية كما كانت في التسعينيات"، وفق وصفه.وأضاف: "لقد أغفلت الولايات المتحدة تمامًا كل ما فعله فلاديمير بوتين على مدار السنوات الـ20 الماضية"، ووفقا له:وأضاف: "اكتشفنا أننا كنا مخطئين. لكن لا أحد يريد أن يتقدم ويقول: لقد كنا مخطئين، لقد حان الوقت لتقليص خسائرنا والمضي قدمًا".وفي وقت سابق، كشفت المحللة والمستشارة السابقة في البنتاغون، كارين كوياتكوفسكي، عن الخطة الخبيثة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية.وقالت كارين كوياتكوفسكي لوكالة "سبوتنيك"، إن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية تمليه مصلحة البنتاغون في التخلص من المخزونات القديمة، والتي ستكون صعبة بسبب الطبيعة المحظورة لهذه القذائف.وترى المستشارة السابقة في البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية بهذه الطريقة ستعمل على استبدال المخزونات القديمة من الأسلحة المخزنة في الترسانات بأصناف أكثر حداثة وربحية ستستخدم لنفس أغراض الذخائر العنقودية.أقرا أيضا: "هذه هي النهاية"... مستشار البنتاغون السابق يحذر: لا شيء سيساعد كييفأقرا أيضا: مستشار في "البنتاغون" يكشف عن "غليان" لدى الجيش الأوكراني من زيلينسكيأقرا أيضا: مستشار سابق في البنتاغون يتوقع زوال الجيش الأوكراني نتيجة "الهجوم المضاد"
https://sputnikarabic.ae/20230717/مستشار-أوكراني-سابق-ستصبح-أوكرانيا-مقبرة-تحمل-اسم-زيلينسكي-1079155310.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
مستشار سابق في البنتاغون يعترف بخطأ أمريكا في تقييم روسيا
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صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الولايات المتحدة ارتكبت أخطاء في تقييم حالة روسيا قبل التورط في الصراع الأوكراني.
وقال المستشار السابق في قناته على "يوتيوب"
: "كانت الولايات المتحدة مخطئة بشأن روسيا، ولم يفهموا (في أمريكا) مع من كانوا يتعاملون، واعتقدوا أن روسيا لا تزال دولة فوضوية كما كانت في التسعينيات"، وفق وصفه.
وأضاف: "لقد أغفلت الولايات المتحدة تمامًا كل ما فعله فلاديمير بوتين على مدار السنوات الـ20 الماضية"، ووفقا له:
لم يفهم الغرب أن روسيا احتفظت بقاعدة علمية وتقنية كبيرة لإنتاج المعدات العسكرية، وأن سكان البلاد يدعمون قيادتها.
وأضاف: "اكتشفنا أننا كنا مخطئين. لكن لا أحد يريد أن يتقدم ويقول: لقد كنا مخطئين، لقد حان الوقت لتقليص خسائرنا والمضي قدمًا".
وفي وقت سابق، كشفت المحللة والمستشارة السابقة في البنتاغون، كارين كوياتكوفسكي، عن الخطة الخبيثة التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية.
وقالت كارين كوياتكوفسكي لوكالة "سبوتنيك"، إن قرار الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية تمليه مصلحة البنتاغون في التخلص من المخزونات القديمة، والتي ستكون صعبة بسبب الطبيعة المحظورة لهذه القذائف
.
وترى المستشارة السابقة في البنتاغون أن وزارة الدفاع الأمريكية بهذه الطريقة ستعمل على استبدال المخزونات القديمة من الأسلحة المخزنة في الترسانات بأصناف أكثر حداثة وربحية ستستخدم لنفس أغراض الذخائر العنقودية.