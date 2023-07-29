https://sputnikarabic.ae/20230729/مستوطنون-إسرائيليون-يقتحمون-عرب-المليحات-غرب-أريحا-1079535756.html
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون عرب المليحات غرب أريحا
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون عرب المليحات غرب أريحا
اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، منطقة عرب المليحات غرب مدينة أريحا، حيث عمدوا إلى التجول في الشوارع بين الأبنية والمواطنين. 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T10:55+0000
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ونقلت وكالة "وفا" عن المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، قوله إن عددا من المستوطنين المسلحين اقتحموا تجمع عرب المليحات قرب طريق المعرجات، وتجولوا بين مساكن المواطنين، وقاموا باستفزازهم.وفي وقت سابق، قال حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن "اقتحام بن غفير وغلاة المستوطنين للمسجد الأقصى، اليوم، يأتي ضمن خطة مرسومة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تعمل عليها منذ فترة، لكنها تكررت بشكل يومي مؤخرًا".وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن "اقتحام المسجد بات سياسة ممنهجة لحكومة نتنياهو، التي ترى أن هذه الخطوة أكثر ما يمكن الاستقواء بها، لزيادة قوتها في الشارع الإسرائيلي، إذ يعتقد جميع وزراء حكومة نتنياهو أنها للحفاظ على وجودهم وبقائهم واستمرارهم في مناصبهم، وتنبع من خلال عملية الدخول لباحات المسجد".يذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، يوم الخميس الماضي، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية عند باب السلسلة في المسجد الأقصى، وذلك بعدما بدؤوا، مساء الأربعاء، برفقة بن غفير، باقتحام البلدة القديمة في القدس للمشاركة في مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية.من جهتها، قالت الخارجية الفلسطينية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يتحمل كامل المسؤولية عن هذا الاقتحام الاستفزازي، مشيرة إلى أن ما يقوم به بن غفير يمثل غطاء رسميا للاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمسجد الأقصى.
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون عرب المليحات غرب أريحا
10:55 GMT 29.07.2023 (تم التحديث: 11:16 GMT 29.07.2023) تابعنا عبر
اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم السبت، منطقة عرب المليحات غرب مدينة أريحا، حيث عمدوا إلى التجول في الشوارع بين الأبنية والمواطنين.
ونقلت وكالة
"وفا" عن المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو، حسن مليحات، قوله إن عددا من المستوطنين المسلحين اقتحموا تجمع عرب المليحات قرب طريق المعرجات، وتجولوا بين مساكن المواطنين، وقاموا باستفزازهم.
وفي وقت سابق، قال حاتم البكري، وزير الأوقاف الفلسطيني، إن "اقتحام بن غفير وغلاة المستوطنين للمسجد الأقصى، اليوم، يأتي ضمن خطة مرسومة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلية، تعمل عليها منذ فترة، لكنها تكررت بشكل يومي مؤخرًا".
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك
"، أن "اقتحام المسجد بات سياسة ممنهجة لحكومة نتنياهو، التي ترى أن هذه الخطوة أكثر ما يمكن الاستقواء بها، لزيادة قوتها في الشارع الإسرائيلي، إذ يعتقد جميع وزراء حكومة نتنياهو أنها للحفاظ على وجودهم وبقائهم واستمرارهم في مناصبهم، وتنبع من خلال عملية الدخول لباحات المسجد".
يذكر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ومستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، يوم الخميس الماضي، وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية عند باب السلسلة في المسجد الأقصى، وذلك بعدما بدؤوا، مساء الأربعاء، برفقة بن غفير، باقتحام البلدة القديمة في القدس للمشاركة في مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية.
من جهتها، قالت الخارجية الفلسطينية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
، يتحمل كامل المسؤولية عن هذا الاقتحام الاستفزازي، مشيرة إلى أن ما يقوم به بن غفير يمثل غطاء رسميا للاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمسجد الأقصى.