https://sputnikarabic.ae/20230729/مصدر-دبلوماسي-لـسبوتنيك-بوتين-عقد-اجتماعا-مع-قادة-أفارقة-بشأن-أوكرانيا-1079532635.html
مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك": بوتين عقد اجتماعا مع قادة أفارقة بشأن أوكرانيا
مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك": بوتين عقد اجتماعا مع قادة أفارقة بشأن أوكرانيا
قال مصدر دبلوماسي أفريقي إن لقاء عقد بين مجموعة من الرؤساء الأفارقة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، لمناقشة مبادرة الوساطة الأفريقية لحل الأزمة... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T09:04+0000
2023-07-29T09:04+0000
2023-07-29T09:04+0000
روسيا
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وأكد المصدر الدبلوماسي لوكالة "سبوتنيك": "أجرى الرؤساء الأفارقة مساء الأمس لقاء مع الرئيس الروسي بوتين حتى الساعة 2 فجرا لمناقشة المبادرة الأفريقية".وأضاف المصدر: "هناك بيان يتم تحضيره سيتم نشره قريبا".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، أن المشاركين في القمة الروسية - الأفريقية وافقوا على إعلان القمة الثانية، واعتمدوا خطة عمل مشتركة حتى عام 2026.وأكد الرئيس بوتين أن القادة الأفارقة عبروا عن رغبتهم السياسية في التعاون مع روسيا.وأشار بوتين إلى أن روسيا وأفريقيا أكدتا موقفهما من تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب، مؤكدا:ولفت بوتين إلى أن روسيا اتفقت مع البلدان الأفريقية على العمل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن تخفيض وتخفيف العقوبات المفروضة على الدول الأفريقية.
https://sputnikarabic.ae/20230728/بوتين-القادة-الأفارقة-عبروا-عن-رغبتهم-السياسية-في-التعاون-مع-روسيا-1079519186.html
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روسيا
مصدر دبلوماسي لـ"سبوتنيك": بوتين عقد اجتماعا مع قادة أفارقة بشأن أوكرانيا
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قال مصدر دبلوماسي أفريقي إن لقاء عقد بين مجموعة من الرؤساء الأفارقة والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، لمناقشة مبادرة الوساطة الأفريقية لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وأكد المصدر الدبلوماسي لوكالة "سبوتنيك": "أجرى الرؤساء الأفارقة مساء الأمس لقاء مع الرئيس الروسي بوتين حتى الساعة 2 فجرا لمناقشة المبادرة الأفريقية".
وأضاف المصدر: "هناك بيان يتم تحضيره سيتم نشره قريبا".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس الجمعة، أن المشاركين في القمة الروسية - الأفريقية وافقوا على إعلان القمة الثانية، واعتمدوا خطة عمل مشتركة حتى عام 2026.
وأكد الرئيس بوتين أن القادة الأفارقة عبروا عن رغبتهم السياسية في التعاون مع روسيا.
وأشار بوتين إلى أن روسيا وأفريقيا أكدتا موقفهما من تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب، مؤكدا:
"التزام جميع دولنا بتشكيل نظام عالمي عادل وديمقراطي متعدد الأقطاب يقوم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا وميثاق الأمم المتحدة قد تم التأكيد عليه من جديد".
ولفت بوتين إلى أن روسيا اتفقت مع البلدان الأفريقية على العمل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن تخفيض وتخفيف العقوبات المفروضة على الدول الأفريقية.