https://sputnikarabic.ae/20230729/نصر-الله-الجميع-سينتظر-سبتمبر-وعلى-حكومة-تصريف-الأعمال-الاستمرار-في-تحمل-المسؤولية-1079533755.html
نصر الله: الجميع سينتظر سبتمبر وعلى حكومة تصريف الأعمال الاستمرار في تحمل المسؤولية
نصر الله: الجميع سينتظر سبتمبر وعلى حكومة تصريف الأعمال الاستمرار في تحمل المسؤولية
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم السبت، ضرورة أن تستمر حكومة تصريف الأعمال في "تحمل المسؤولية". 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T09:42+0000
2023-07-29T09:42+0000
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وقال نصر الله، في كلمته خلال مراسم إحياء ذكرى العاشر من محرم، إن "فتح الباب لحوارات ثنائية جادة ودؤوبة قد يفتح أفقا في جدار الانسداد القائم في مسألة الانتخابات الرئاسية"، مضيفا أن "هذا ما نعمل ونتعاون عليه".وتابع: "على الحكومة أن تتحمّل المسؤولية تجاه المواطنين مهما كانت الصّعوبات ولا يجوز تعطيل مجلس النواب وبالحد الأدنى يجب البت بالتشريعات الضرورية"، مؤكدا أن الجميع سينتظر شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.وكان ممثلون عن مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اجتمعوا الاثنين الماضي، لمناقشة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.وقالت المجموعة الخماسية بشأن لبنان، في بيان لها، إن "إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهارًا للشعب اللبناني يعتمد على ما ستقوم به القيادة اللبنانية"، مشيرة إلى أنها "تابعت بقلق وبعد تسعة أشهر تقريبًا من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون أنه لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفًا له".وشدد المجتمعون على أنه "من الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد"، منوّهين: "ناقشنا خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال".ويعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20230727/ميقاتي-يحذر-من-امتداد-أزمة-مصرف-لبنان-إلى-قيادة-الجيش-في-حال-عدم-انتخاب-رئيس-للجمهورية-اللبنانية-1079480918.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
نصر الله: الجميع سينتظر سبتمبر وعلى حكومة تصريف الأعمال الاستمرار في تحمل المسؤولية
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أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم السبت، ضرورة أن تستمر حكومة تصريف الأعمال في "تحمل المسؤولية".
وقال نصر الله، في كلمته
خلال مراسم إحياء ذكرى العاشر من محرم، إن "فتح الباب لحوارات ثنائية جادة ودؤوبة قد يفتح أفقا في جدار الانسداد القائم في مسألة الانتخابات الرئاسية"، مضيفا أن "هذا ما نعمل ونتعاون عليه".
وتابع: "على الحكومة أن تتحمّل المسؤولية تجاه المواطنين مهما كانت الصّعوبات ولا يجوز تعطيل مجلس النواب وبالحد الأدنى يجب البت بالتشريعات الضرورية"، مؤكدا أن الجميع سينتظر شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكان ممثلون عن مصر وفرنسا وقطر والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اجتمعوا الاثنين الماضي، لمناقشة الحاجة الملحة للقيادة اللبنانية
للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية من أجل الوفاء بمسؤولياتها تجاه مواطنيها.
وقالت المجموعة الخماسية بشأن لبنان، في بيان لها
، إن "إنقاذ الاقتصاد وتأمين مستقبل أكثر ازدهارًا للشعب اللبناني يعتمد على ما ستقوم به القيادة اللبنانية"، مشيرة إلى أنها "تابعت بقلق وبعد تسعة أشهر تقريبًا من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون أنه لم ينتخب القادة السياسيون للبنان خلفًا له".
وشدد المجتمعون على أنه "من الأهمية بمكان أن يلتزم أعضاء البرلمان اللبناني بمسؤوليتهم الدستورية وأن يشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد
"، منوّهين: "ناقشنا خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال".
ويعاني لبنان
من أزمات سياسية واقتصادية، حيث تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون في 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.