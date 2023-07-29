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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230729/وزارة-الدفاع-القوات-الروسية-تستهدف-مخربين-أوكرانيين-بخيرسون-1079526164.html
وزارة الدفاع: القوات الروسية تستهدف مخربين أوكرانيين بخيرسون
وزارة الدفاع: القوات الروسية تستهدف مخربين أوكرانيين بخيرسون
قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة سبوتنيك، إن المدفعية الروسية أمطرت مجموعات من المخربين الأوكرانيين بنيران كثيفة بالقرب من قرية سادوف في منطقة... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T03:18+0000
2023-07-29T03:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وزارة الدفاع الروسية
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
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وأضاف، "كشفت وسائل الاستطلاع لمجموعة القوات الروسية عن أماكن تمركز مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية في منطقة قرية سادوفوي، وتم تدمير نقطة قيادة ومراقبة للمخربين خلال غارة نيران".وتابع المتحدث، أنه في اتجاه خيرسون، ألحقت القوات الروسية أضرارًا نيرانية بتكدس القوى العاملة للعدو حول قرى أنتونيفكا وشيروكا بالكا وبريدنيبروفسكا.
https://sputnikarabic.ae/20230729/دراسات-عسكرية-معدات-الناتو-المستولى-عليها-من-قبل-روسيا-أظهرت-فشلا-في-قدرتها-القتالية-1079525746.html
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روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, القوات الأوكرانية
روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, القوات الأوكرانية

وزارة الدفاع: القوات الروسية تستهدف مخربين أوكرانيين بخيرسون

03:18 GMT 29.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة سبوتنيك، إن المدفعية الروسية أمطرت مجموعات من المخربين الأوكرانيين بنيران كثيفة بالقرب من قرية سادوف في منطقة خيرسون.
وأضاف، "كشفت وسائل الاستطلاع لمجموعة القوات الروسية عن أماكن تمركز مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية في منطقة قرية سادوفوي، وتم تدمير نقطة قيادة ومراقبة للمخربين خلال غارة نيران".
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01:50 GMT
وتابع المتحدث، أنه في اتجاه خيرسون، ألحقت القوات الروسية أضرارًا نيرانية بتكدس القوى العاملة للعدو حول قرى أنتونيفكا وشيروكا بالكا وبريدنيبروفسكا.
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