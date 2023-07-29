https://sputnikarabic.ae/20230729/وزارة-الدفاع-القوات-الروسية-تستهدف-مخربين-أوكرانيين-بخيرسون-1079526164.html

وزارة الدفاع: القوات الروسية تستهدف مخربين أوكرانيين بخيرسون

وزارة الدفاع: القوات الروسية تستهدف مخربين أوكرانيين بخيرسون

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة سبوتنيك، إن المدفعية الروسية أمطرت مجموعات من المخربين الأوكرانيين بنيران كثيفة بالقرب من قرية سادوف في منطقة... 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T03:18+0000

2023-07-29T03:18+0000

2023-07-29T03:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وزارة الدفاع الروسية

القوات الروسية

القوات الأوكرانية

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وأضاف، "كشفت وسائل الاستطلاع لمجموعة القوات الروسية عن أماكن تمركز مجموعات التخريب والاستطلاع المعادية في منطقة قرية سادوفوي، وتم تدمير نقطة قيادة ومراقبة للمخربين خلال غارة نيران".وتابع المتحدث، أنه في اتجاه خيرسون، ألحقت القوات الروسية أضرارًا نيرانية بتكدس القوى العاملة للعدو حول قرى أنتونيفكا وشيروكا بالكا وبريدنيبروفسكا.

https://sputnikarabic.ae/20230729/دراسات-عسكرية-معدات-الناتو-المستولى-عليها-من-قبل-روسيا-أظهرت-فشلا-في-قدرتها-القتالية-1079525746.html

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روسيا, وزارة الدفاع الروسية, القوات الروسية, القوات الأوكرانية