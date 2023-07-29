https://sputnikarabic.ae/20230729/وزارة-الكهرباء-العراقية-تعلن-انقطاع-تام-للكهرباء-بسبب-حادث-تخريبي-وحريق-في-صلاح-الدين-والبصرة-1079540440.html

وزارة الكهرباء العراقية تعلن الانقطاع التام للكهرباء بسبب حادث تخريبي وحريق في صلاح الدين والبصرة

وزارة الكهرباء العراقية تعلن الانقطاع التام للكهرباء بسبب حادث تخريبي وحريق في صلاح الدين والبصرة

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم السبت، أن "عملا تخريبيا استهدف الخط الناقل صلاح الدين الحرارية- حديثة، وأخرجه عن الخدمة". 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T13:34+0000

2023-07-29T13:34+0000

2023-07-29T13:34+0000

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وقالت الكهرباء العراقية، في بيان لها، إن "الخط الناقل صلاح الدين الحرارية- حديثة جهد 400 ك.ف تعرض إلى عمل تخريبي الهدف منه إيقاف عجلة مشاريع الوزارة وإنهاك ملاكاتها، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وذروة فصل الصيف"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأشارت أن "هذا الخط تعرض إلى تفجير عدة عبوات ناسفة على عدد من الأبراج مما أدى إلى سقوط ثلاثة أبراج وتضرر وتقطع في الأسلاك على الخط تحديدا في منطقة القناطر ضمن حدود محافظة صلاح الدين".من جانب آخر، أكدت وزارة الكهرباء، "اندلاع حريق بمحطة البكر التحويلية في البصرة ما تسبب بانفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للانطفاء التام".ولفتت إلى أن "العمل جار وبشكل سريع من مركز السيطرة الوطني والتنسيق مع مراكز السيطرة في المحافظات على إعادة الوحدات التوليدية المنفصلة، والخطوط الناقلة تباعاً، وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة".من جانبه، أوعز وزير الكهرباء بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لبيان أسباب الحريق الذي حصل بمحطة البكر التحويلية الثانوية والاستهدافات التخريبية التي طالت أبراج وخطوط نقل الطاقة بصلاح الدين الحرارية - حديثة.وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت الأسبوع الماضي، أن إنتاج الطاقة استقر مرة أخرى عند أكثر من 24 ألف ميغاواط، بعدما ارتفعت أحمال المنظومة الكهربائية.ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، عن المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، أن الزيادة في الإمدادات الغازية الموردة للمنطقة الجنوبية، التي تم الاتفاق عليها كجزء من مقايضة النفط الأسود بالغاز، ساعدت في هذا الاستقرار.وأضاف موسى أن هناك وحدات توليدية أخرى جاهزة للتشغيل، وأنه إذا توفرت إمدادات الغاز المورد وزادت إطلاقاته، فإنها ستسهم في زيادة قدرة التوليد.

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