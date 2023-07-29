https://sputnikarabic.ae/20230729/وزير-الخارجية-الكويتي-يصل-العراق-في-زيارة-رسمية-الأحد-1079547354.html

وزير الخارجية الكويتي يصل العراق في زيارة رسمية الأحد

وزير الخارجية الكويتي يصل العراق في زيارة رسمية الأحد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح، سيصل غدا الأحد، إلى بغداد، في زيارة... 29.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-29T15:41+0000

2023-07-29T15:41+0000

2023-07-29T15:41+0000

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ونقل قناة الرشيد، مساء اليوم السبت، عن بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن سالم عبد الله الجابر الصباح سيصل غدا الأحد إلى العاصمة العراقية، بغداد، في زيارة رسمية، حيث من المقرر أن يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين.وأكد بيان الخارجية العراقية أن الجابر الصباح سيلتقي إضافة إلى نظيره العراقي، فؤاد حسين، قيادات ومسؤولين عراقيين آخرين، حيث سيبحث معهم عددا من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية إعادة ترسيم الحدود بين البلدين.ويشار إلى أن عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي، قد أكد في السابع عشر من الشهر الجاري، أن مشروع ميناء مبارك الكويتي على جزيرة بوبيان التي تقع على مقربة من السواحل العراقية - الكويتية، يثير الجدل وتتزايد أهميته لإطلالة على قناة مرور ناقلات النفط والبواخر التجارية القادمة إلى الموانئ العراقية.وقال في حديثه لـ"سبوتنيك": "بالرغم من امتلاك الكويت لسواحل طويلة على الخليج العربي تبلغ 500 كم، مقارنة بسواحل العراق المطلة على الخليج التي لا تتجاوز الـ 50 كم، ولدى الكويت خمس موانئ، لكن اختيار جزيرة بوبيان أثار الجدل، لأنها لا تبعد عن الحدود العراقية سوى 1950 مترا فقط، لتبدأ بإنشاء مينائها السادس".وأشار النايل إلى أن مشروع الميناء الكويتي تسبب منذ العام 2011 في نشوب أزمة سياسية بين البلدين، حيث يرى الكويتيين أن ميناءهم ستكون له نتائج اقتصادية واستراتيجية مهمة، ومن جهة أخرى فإن الخبراء العراقيين يرون أن الميناء سوف يقلل من أهمية الموانئ العراقية ويقيد الملاحة البحرية ويجعل ميناء الفاو بلا قيمة اقتصادية، حيث شرع العراق لبناء ميناء الفاو الكبير عام 2010، أي قبل عام من انطلاق العمل في ميناء مبارك.وكانت وزارة النقل العراقية قد دعت إلى التحرك رسميًا صوب خور عبد الله لاستعادته، وذلك عبر مخاطبة الجهات الدولية، والطعن بقرار لمجلس الأمن الدولي رقم (833) لسنة 1993.يذكر أن خور عبد الله هو خور يقع شمال الخليج، ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي، قامت الحكومة العراقية في عام 2010 بوضع حجر الأساس لبناء ميناء الفاو الكبير على الجانب العراقي.

https://sputnikarabic.ae/20230717/سياسي-عراقي-لـسبوتنيك-السيادة-البحرية-قد-تفجر-خلافات-جديدة-بين-الكويت-وبغداد-1079153797.html

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