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الجيش الأمريكي يدخل أسلحة جديدة إلى قواعده اللاشرعية في سوريا
الجيش الأمريكي يدخل أسلحة جديدة إلى قواعده اللاشرعية في سوريا
كثفت القوات الأمريكية تحركاتها، لا سيما في منطقة الجزيرة، منتهكة القوانين والمبادئ الدولية، إذ أدخلت خلال الساعات الـ24 الماضية أسلحة وذخائر وعتادًا لوجستيًا... 29.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-29T12:55+0000
2023-07-29T12:55+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "رتلاً للاحتلال مكوناً من 30 ناقلة كبيرة تحرسها عربات مدرعات ترفع علم الاحتلال الأمريكي، وأخرى تابعة لميليشيا "قسد" المرتبطة به قادمة من الأراضي العراقية، دخلت مدينة الشدادي (60 كم جنوب مدينة الحسكة) من جهة الشرق، وتم تفريغ محتوياتها في قاعدة الاحتلال في المدينة قبل أن تتجه إلى مدينة الحسكة عبر المدخل الغربي على الطريق الخرافي".وقالت المصادر عن شهود عيان ينتمون لتنظيم "قسد": "حمولة الرتل التي تم تفريغها في القاعدة تضمنت أسلحة متوسطة متطورة من بينها مضادات للدروع ومنظومات اتصال وتشويش حديثة، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر من بينها عدة حاويات مخصصة لدعم ميليشيا "قسد".وكان الجيش الأمريكي استقدم، بتاريخ 19يوليو/ تموز الجاري، تعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق شمال شرقي سوريا، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، ضمت 30 شاحنة تحمل على متنها مواد لوجستية وصهاريج وقود وصناديق مغلفة، اتجهت نحو قواعده اللاشرعية في ريف الحسكة خصوصاً قاعدة حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة.
https://sputnikarabic.ae/20230727/مسيرة-تركية-تستهدف-سيارتين-عسكريتين-يستقلهما-مسلحون-موالون-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1079481556.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, العالم

الجيش الأمريكي يدخل أسلحة جديدة إلى قواعده اللاشرعية في سوريا

12:55 GMT 29.07.2023
© AP Photo / Hussein Mallaصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 4 أبريل/ نيسان 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2023
© AP Photo / Hussein Malla
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كثفت القوات الأمريكية تحركاتها، لا سيما في منطقة الجزيرة، منتهكة القوانين والمبادئ الدولية، إذ أدخلت خلال الساعات الـ24 الماضية أسلحة وذخائر وعتادًا لوجستيًا إلى قواعدها في ريف الحسكة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن "رتلاً للاحتلال مكوناً من 30 ناقلة كبيرة تحرسها عربات مدرعات ترفع علم الاحتلال الأمريكي، وأخرى تابعة لميليشيا "قسد" المرتبطة به قادمة من الأراضي العراقية، دخلت مدينة الشدادي (60 كم جنوب مدينة الحسكة) من جهة الشرق، وتم تفريغ محتوياتها في قاعدة الاحتلال في المدينة قبل أن تتجه إلى مدينة الحسكة عبر المدخل الغربي على الطريق الخرافي".
وقالت المصادر عن شهود عيان ينتمون لتنظيم "قسد": "حمولة الرتل التي تم تفريغها في القاعدة تضمنت أسلحة متوسطة متطورة من بينها مضادات للدروع ومنظومات اتصال وتشويش حديثة، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر من بينها عدة حاويات مخصصة لدعم ميليشيا "قسد".
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وكان الجيش الأمريكي استقدم، بتاريخ 19يوليو/ تموز الجاري، تعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق شمال شرقي سوريا، عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، ضمت 30 شاحنة تحمل على متنها مواد لوجستية وصهاريج وقود وصناديق مغلفة، اتجهت نحو قواعده اللاشرعية في ريف الحسكة خصوصاً قاعدة حقول نفط الجبسة في مدينة الشدادي جنوبي الحسكة.
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