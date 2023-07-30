https://sputnikarabic.ae/20230730/آلاف-المتظاهرين-في-النيجر-يرفعون-العلم-الروسي-على-سفارة-فرنسا-ويهتفون-باسم-بوتين-1079565788.html
آلاف المتظاهرين في النيجر يرفعون العلم الروسي على سفارة فرنسا ويهتفون باسم بوتين
آلاف المتظاهرين في النيجر يرفعون العلم الروسي على سفارة فرنسا ويهتفون باسم بوتين
تجمع آلاف المتظاهرين، اليوم الأحد، أمام السفارة الفرنسية في نيامي عاصمة النيجر، للاحتجاج على قرار باريس تعليق جميع المساعدات التنموية ودعم الميزانية المقدم إلى... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T12:00+0000
2023-07-30T12:00+0000
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وخلال الاحتجاجات، انتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي تحمل عبارة "سفارة فرنسا في النيجر" وداسوا عليها، ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر.وكانت باريس قد أعلنت أمس السبت تعليق جميع المساعدات التنموية ودعم الميزانية المقدم إلى النيجر، على خلفية الانقلاب العسكريودعت فرنسا إلى "العودة الفورية للنظام الدستوري في النيجر والرئيس محمد بازوم المنتخب".وحذا الاتحاد الأوروبي حذو فرنسا، وأعلن وقف المساعدات الاقتصادية وتعليق التعاون الأمني مع النيجر.وفي وقت سابق، أعلن عسكريون في جيش النيجر، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.وأعلن جيش النيجر في بيان "دعم الانقلاب" وحذر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".
https://sputnikarabic.ae/20230729/مجلس-الأمن-والسلم-الأفريقي-يمهل-قادة-انقلاب-النيجر-15-يوما-1079529655.html
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أخبار النيجر, أخبار فرنسا , روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار النيجر, أخبار فرنسا , روسيا, فلاديمير بوتين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
آلاف المتظاهرين في النيجر يرفعون العلم الروسي على سفارة فرنسا ويهتفون باسم بوتين
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تجمع آلاف المتظاهرين، اليوم الأحد، أمام السفارة الفرنسية في نيامي عاصمة النيجر، للاحتجاج على قرار باريس تعليق جميع المساعدات التنموية ودعم الميزانية المقدم إلى بلادهم، على خلفية استيلاء عسكريين على السلطة.
وخلال الاحتجاجات، انتزع بعض المتظاهرين اللوحة التي تحمل عبارة "سفارة فرنسا في النيجر" وداسوا عليها، ووضعوا مكانها علمي روسيا والنيجر.
وصاح بعض المتظاهرين: "تحيا روسيا"، "يعيش بوتين" و"تسقط فرنسا"، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت باريس قد أعلنت أمس السبت تعليق جميع المساعدات التنموية
ودعم الميزانية المقدم إلى النيجر، على خلفية الانقلاب العسكري
ودعت فرنسا إلى "العودة الفورية للنظام الدستوري في النيجر والرئيس محمد بازوم المنتخب".
وحذا الاتحاد الأوروبي حذو فرنسا، وأعلن وقف المساعدات الاقتصادية وتعليق التعاون الأمني مع النيجر.
وفي وقت سابق، أعلن عسكريون في جيش النيجر، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم
، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال.
وأعلن جيش النيجر في بيان "دعم الانقلاب" وحذر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، ويؤدي إلى فوضى في البلاد".