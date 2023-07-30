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أول فوز عربي... المغرب يحقق نصرا تاريخيا على كوريا الجنوبية في كأس العالم للسيدات... فيديو
أول فوز عربي... المغرب يحقق نصرا تاريخيا على كوريا الجنوبية في كأس العالم للسيدات... فيديو
حقق المغرب، اليوم الأحد، فوزا تاريخيا على منافسه كوريا الجنوبية، في ثاني جولات المجموعة ‏الثامنة من بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم، المقامة نسختها الحالية... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T09:53+0000
2023-07-30T09:53+0000
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وحقق منتخب المغرب للسيدات الفوز، بعد أن سجلت إحدى لاعباته، ابتسام الجريدي، هدفا في وقت مبكر من المباراة، فيما لم تحرز كوريا الجنوبية أي هدف في شباك المغرب.ويعد المغرب أول منتخب عربي، يشارك في نهائيات بطولة كأس العالم للسيدات.وإلى جانب فوز المغرب الأول، فقد كان هناك جزء آخر من التاريخ، عندما أصبحت المدافعة، نهيلة بنزينة، أول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم للسيدات.وقالت ابتسام الجريدي عن الفوز "نحن سعداء للغاية لأن جهودنا آتت ثمارها، أود أن أهدي هذا النصر للمغرب ولجميع الدول العربية ككل، لقد كان ثمرة عملنا الدؤوب".يشار إلى أن منتخب المغرب للسيدات سيواجه منتخب كولومبيا، يوم الخميس المقبل، الموافق 3 أغسطس/ آب المقبل، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم للسيدات.
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أخبار المغرب اليوم, رياضة, العالم العربي, كوريا الجنوبية
أخبار المغرب اليوم, رياضة, العالم العربي, كوريا الجنوبية

أول فوز عربي... المغرب يحقق نصرا تاريخيا على كوريا الجنوبية في كأس العالم للسيدات... فيديو

09:53 GMT 30.07.2023
© AFP 2023 / BRENTON EDWARDSالمدافعة المغربية، نهيلة بنزينة، في مباراة منخب بلادها ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم للسيدات، 30 يوليو/ تموز 2023
المدافعة المغربية، نهيلة بنزينة، في مباراة منخب بلادها ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم للسيدات، 30 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
المدافعة المغربية، نهيلة بنزينة، في مباراة منخب بلادها ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم للسيدات، 30 يوليو/ تموز 2023
© AFP 2023 / BRENTON EDWARDS
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حقق المغرب، اليوم الأحد، فوزا تاريخيا على منافسه كوريا الجنوبية، في ثاني جولات المجموعة ‏الثامنة من بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم، المقامة نسختها الحالية في أستراليا ونيوزيلندا‎.‎
وحقق منتخب المغرب للسيدات الفوز، بعد أن سجلت إحدى لاعباته، ابتسام الجريدي، هدفا في وقت مبكر من المباراة، فيما لم تحرز كوريا الجنوبية أي هدف في شباك المغرب.
ويعد المغرب أول منتخب عربي، يشارك في نهائيات بطولة كأس العالم للسيدات.
وإلى جانب فوز المغرب الأول، فقد كان هناك جزء آخر من التاريخ، عندما أصبحت المدافعة، نهيلة بنزينة، أول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم للسيدات.
وقالت ابتسام الجريدي عن الفوز "نحن سعداء للغاية لأن جهودنا آتت ثمارها، أود أن أهدي هذا النصر للمغرب ولجميع الدول العربية ككل، لقد كان ثمرة عملنا الدؤوب".
يشار إلى أن منتخب المغرب للسيدات سيواجه منتخب كولومبيا، يوم الخميس المقبل، الموافق 3 أغسطس/ آب المقبل، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم للسيدات.
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