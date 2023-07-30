أول فوز عربي... المغرب يحقق نصرا تاريخيا على كوريا الجنوبية في كأس العالم للسيدات... فيديو
© AFP 2023 / BRENTON EDWARDSالمدافعة المغربية، نهيلة بنزينة، في مباراة منخب بلادها ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم للسيدات، 30 يوليو/ تموز 2023
المدافعة المغربية، نهيلة بنزينة، في مباراة منخب بلادها ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم للسيدات، 30 يوليو/ تموز 2023
© AFP 2023 / BRENTON EDWARDS
حقق المغرب، اليوم الأحد، فوزا تاريخيا على منافسه كوريا الجنوبية، في ثاني جولات المجموعة الثامنة من بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم، المقامة نسختها الحالية في أستراليا ونيوزيلندا.
وحقق منتخب المغرب للسيدات الفوز، بعد أن سجلت إحدى لاعباته، ابتسام الجريدي، هدفا في وقت مبكر من المباراة، فيما لم تحرز كوريا الجنوبية أي هدف في شباك المغرب.
ويعد المغرب أول منتخب عربي، يشارك في نهائيات بطولة كأس العالم للسيدات.
فرحة لبؤات الأطلس بالفوز التاريخي على كوريا الجنوبية 🎉🇲🇦— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 30, 2023
شاهد ملخص المباراة على +FIFA 📺
وإلى جانب فوز المغرب الأول، فقد كان هناك جزء آخر من التاريخ، عندما أصبحت المدافعة، نهيلة بنزينة، أول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم للسيدات.
ابتسام الجريدي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه 🇲🇦— كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) July 30, 2023
قصة مميزة قادتها نحو العالمية 🔥@EnMaroc | #BeyondGreatness | #FIFAWWC
وقالت ابتسام الجريدي عن الفوز "نحن سعداء للغاية لأن جهودنا آتت ثمارها، أود أن أهدي هذا النصر للمغرب ولجميع الدول العربية ككل، لقد كان ثمرة عملنا الدؤوب".
يشار إلى أن منتخب المغرب للسيدات سيواجه منتخب كولومبيا، يوم الخميس المقبل، الموافق 3 أغسطس/ آب المقبل، لحساب الجولة الأخيرة من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم للسيدات.