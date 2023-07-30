إسرائيل تشارك في بناء أول مركز للطب النووي غربي أفريقيا
© Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseerمستشفى سلام في محافظة نينوي، العراق 6 يوليو 2021
© Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseer
أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، مساهمة بلادها في تدشين أول مركز للطب النووي والعلاج بالأشعة في دول غرب أفريقيا.
ونشرت الوزارة على صفحتها الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، تغريدة جديدة أفادت من خلالها بأن سفيرة إسرائيل لدى دولة بنين، روني يديدا كلاين، قامت بزيارة لموقع بناء مستشفى جديد في مدينة ابومي كلاوي في بنين، حيث تساعد في إقامة مركز للطب النووي والعلاج بالأشعة وهو الأول من نوعه في دول غرب أفريقيا.
العلم الإسرائيلي في خدمة الدول الافريقية— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 30, 2023
إسرائيل تساعد في بناء اول مركز للطب النووي في غرب هذه القارة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
سفيرة إسرائيل في دولة بنين روني يديدا -كلاين قامت بزيارة لموقع بناء مستشفى جديد في مدينة ابومي -كلاوي في هذا البلد حيث تساعد إسرائيل… pic.twitter.com/7ILNdeSSXK
وأوضحت الخارجية الإسرائيلية أن هذا المستشفى يأتي بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انضمام تل أبيب إلى مبادرة "أشعة من الأمل" التي أطلقتها الوكالة الدولية بهدف تطوير مشاريع الطب النووي في دول لا توجد فيها البنى التحتية اللازمة لذلك.
ومن جانبه، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين بالمبادرة، قائلا:
إن إسرائيل تساهم في تحسين جودة الحياة والصحة العامة في دول لم يتوفر فيها حتى الآن هذا النوع من العلاج المنقذ للحياة.
وأشار كوهين إلى أن هذه المبادرة تشكل تعبيرا آخر لتوسيع نشاطات وزارة الخارجية الإسرائيلية خاصة في القارة الأفريقية المهمة. وذلك في وقت قامت السفيرة الإسرائيلي لدى بنين، روني يديدا كلاين، بزيارة المستشفى، تحت التأسيس، برفقة وزير الصحة في البلاد.