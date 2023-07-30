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إسرائيل تفتتح أطول جسر معلق في القدس الشرقية.. صور
إسرائيل تفتتح أطول جسر معلق في القدس الشرقية.. صور
افتتحت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، أطول جسر معلق في مدينة القدس الشرقية، يربط بين البلدة القديمة في القدس و"جبل صهيون". 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T11:22+0000
2023-07-30T11:22+0000
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وذكرت صحيفة "القدس إم نت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية افتتحت أطول جسر معلق في المدينة القديمة، والذي يأتي على ارتفاع 202 مترا، وقامت بتنفيذه وزارة القدس والإرث اليهودي بميزانية قدرت بنحو 20 مليون شيكل.وأكدت الصحيفة أن الجسر سيفتح مجانا للجمهور، وذلك بعد تمويله وتنفيذه من قبل جهات حكومية متعددة ومختلفة، وسيستغل كمنطقة سياحية رئيسية في مدينة القدس الشرقية أو المدينة القديمة.ومن جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوزارية لشؤون القدس، مائير باروش، أن الجسر المعلق الجديد سيوفر تجربة سياحية فريدة من نوعها، ومن خلاله يمكن مشاهدة أجزاء واسعة من مدينة القدس، وأنه يهدف إلى جذب السائحين من دول العالم المختلفة.ونقلت عن وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، أن الجسر المعلق فرصة جيدة للعائلات الإسرائيلية لرؤية مساحة كبيرة من مدينة القدس، مشددا على مواصلة الاستثمار في الترويج لمدينة القدس بدعوى أنها وجهة سياحية رائدة.يشار إلى أن الجسر المعلق سيفتتح يوميا من السادسة صباحا إلى العاشرة مساء، وهو مخصص للمشاة فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230727/وزير-الأوقاف-الفلسطيني-اقتحام-الأقصى-خطة-إسرائيلية-ممنهجة-والصوت-العربي-بات-خافتا-1079488137.html
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الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, آخر أخبار القدس الأن
إسرائيل تفتتح أطول جسر معلق في القدس الشرقية.. صور
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افتتحت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، أطول جسر معلق في مدينة القدس الشرقية، يربط بين البلدة القديمة في القدس و"جبل صهيون".
وذكرت صحيفة
"القدس إم نت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية افتتحت أطول جسر معلق في المدينة القديمة، والذي يأتي على ارتفاع 202 مترا، وقامت بتنفيذه وزارة القدس والإرث اليهودي بميزانية قدرت بنحو 20 مليون شيكل.
وأكدت الصحيفة أن الجسر سيفتح مجانا للجمهور، وذلك بعد تمويله وتنفيذه من قبل جهات حكومية متعددة ومختلفة، وسيستغل كمنطقة سياحية رئيسية في مدينة القدس الشرقية
أو المدينة القديمة.
ومن جانبه، أوضح رئيس اللجنة الوزارية لشؤون القدس، مائير باروش، أن الجسر المعلق الجديد سيوفر تجربة سياحية فريدة من نوعها، ومن خلاله يمكن مشاهدة أجزاء واسعة من مدينة القدس، وأنه يهدف إلى جذب السائحين من دول العالم المختلفة.
ونقلت عن وزير السياحة الإسرائيلي، حاييم كاتس، أن الجسر المعلق فرصة جيدة للعائلات الإسرائيلية
لرؤية مساحة كبيرة من مدينة القدس، مشددا على مواصلة الاستثمار في الترويج لمدينة القدس بدعوى أنها وجهة سياحية رائدة.
يشار إلى أن الجسر المعلق سيفتتح يوميا من السادسة صباحا إلى العاشرة مساء، وهو مخصص للمشاة فقط.