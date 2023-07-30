https://sputnikarabic.ae/20230730/إعلام-إسرائيل-تقوم-بعملية-أمنية-سرية-في-غور-الأردن-1079575697.html
إعلام: إسرائيل تقوم بعملية أمنية "سرية" في غور الأردن
إعلام: إسرائيل تقوم بعملية أمنية "سرية" في غور الأردن
تحدثت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد عن قضية "أمنية سرية" ممنوعة من النشر شاركت بها قوات من وحدة "متلان" التكتيكية الإسرائيلية. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T20:17+0000
2023-07-30T20:17+0000
2023-07-30T20:17+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
رصد عسكري
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وقالت موقع قناة "أي نيوز" الإسرائيلة إن "جهاز الشاباك وقيادة منطقة المركز قاموا خلال الأيام الأخيرة بتحقيق حول تهريب أسلحة بداية الأسبوع الماضي شمالي غور الأردن".وذكر الموقع أن "التحقيق تمحور بشكل أساسي على تهريب وسائل قتالية غير عادية في الليلة بين يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، وإلى الآن تفاصيل التحقيق في الحادث الذي وصف بأنه غير عادي بالنسبة لعمليات تهريب سابقة ممنوعه من النشر".وتحارب هذه المجموعة "الجرائم الحساسة" عبر المطاردات ونصب الكمائن بالتعاوت مع قوات الجيش الإسرائيلي في غور الأردن.وعزز الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، من قواته على الحدود مع لبنان، وذلك تحسبا لأي تهديدات من "حزب الله" اللبناني، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لأمينه العام حسن نصر الله.وحسب موقع "أي نيوز" فإنه من المقرر أن يعقد اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جلسة مع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، وكبار المسؤولين في الجيش لبحث تهديدات أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله.وأضاف الموقع أنه سيتم خلال الجلسة تقييم الأوضاع خصوصا فيما يتعلق بالخيام التي نصبها "حزب الله" واستعراض عدة سيناريوهات بهذا الخصوص.
https://sputnikarabic.ae/20230730/لبنان-يطالب-بوقف-الخروقات-الإسرائيلية-ويقول-إن-خيمة-حزب-الله-في-أرض-لبنانية-1079573104.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رصد عسكري
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رصد عسكري
إعلام: إسرائيل تقوم بعملية أمنية "سرية" في غور الأردن
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تحدثت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد عن قضية "أمنية سرية" ممنوعة من النشر شاركت بها قوات من وحدة "متلان" التكتيكية الإسرائيلية.
وقالت موقع قناة "أي نيوز" الإسرائيلة إن "جهاز الشاباك وقيادة منطقة المركز قاموا خلال الأيام الأخيرة بتحقيق حول تهريب أسلحة بداية الأسبوع الماضي شمالي غور الأردن".
وذكر الموقع أن "التحقيق تمحور بشكل أساسي على تهريب وسائل قتالية غير عادية في الليلة بين يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي، وإلى الآن تفاصيل التحقيق في الحادث الذي وصف بأنه غير عادي بالنسبة لعمليات تهريب سابقة ممنوعه من النشر".
وشارك في إحباط عملية التهريب (حسب أي نيوز) عناصر من مجموعة "متلان" وهي الوحدة التكتيكية الخاصة في حرس الحدود.
وتحارب هذه المجموعة "الجرائم الحساسة" عبر المطاردات ونصب الكمائن بالتعاوت مع قوات الجيش الإسرائيلي في غور الأردن.
وعزز الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، من قواته على الحدود مع لبنان، وذلك تحسبا لأي تهديدات من "حزب الله" اللبناني، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لأمينه العام حسن نصر الله.
وحسب موقع "أي نيوز" فإنه من المقرر أن يعقد اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جلسة مع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، وكبار المسؤولين في الجيش لبحث تهديدات أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله.وأضاف الموقع
أنه سيتم خلال الجلسة تقييم الأوضاع خصوصا فيما يتعلق بالخيام التي نصبها "حزب الله" واستعراض عدة سيناريوهات بهذا الخصوص.