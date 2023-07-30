https://sputnikarabic.ae/20230730/إعلام-غربي-بريطانيا-تدرب-2000-جندي-أوكراني-في-معسكر-مغلق-1079567041.html
إعلام غربي: بريطانيا تدرب 2000 جندي أوكراني في "معسكر مغلق"
إعلام غربي: بريطانيا تدرب 2000 جندي أوكراني في "معسكر مغلق"
ذكرت وسائل إعلام غربية أن "أكثر من 2000 عنصر من القوات الخاصة الأوكرانية يخضعون لتدريبات عسكرية في المملكة المتحدة لإشراكهم في مراحل متقدمة في الصراع". 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T12:56+0000
2023-07-30T12:56+0000
2023-07-30T12:56+0000
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رصد عسكري
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وقالت مصادر مطلعة لصحيفة إنجليزية إن "القوات البريطانية تدرب لواء نخبة من القوات الخاصة الأوكرانية، حيث وصل أكثر من 2000 جندي إلى مكان بعيد في منطقة دارتمور جنوبي البلاد للمشاركة في تدريبات خاصة".وذكرت صحيفة "الإكسبرس" اليوم الأحد أنه "في الوقت نفسه، وعلى الرغم من مساعدة بريطانيا في تدريب العسكريين، فإن النجاح (الأوكراني) سيعتمد على قدرات أوكرانيا نفسها".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يوم أمس السبت، أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يسفر عن أي تغييرات كبيرة في ميدان المعركة.وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي في سان بطرسبورغ اليوم السبت، "ليست هناك أي تغييرات جدية، وأعتقد أن ذلك بسبب حقيقة أن العدو يسحب وحداته الهجومية بدلًا من استعادة القدرة القتالية".وأضاف أن القوات الأوكرانية تكبدت منذ بدء هجومها المضاد في 4 يونيو/ حزيران خسائر ثقيلة، بينها 415 دبابة وأكثر من 1300 مدرعة، ثلثاها غربية الصنع.
https://sputnikarabic.ae/20230728/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-زيلنسكي-تلقى-أمرا-شديدا-من-الغرب-باستئناف-الهجوم-المضاد-1079506887.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, بريطانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, بريطانيا, رصد عسكري
إعلام غربي: بريطانيا تدرب 2000 جندي أوكراني في "معسكر مغلق"
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ذكرت وسائل إعلام غربية أن "أكثر من 2000 عنصر من القوات الخاصة الأوكرانية يخضعون لتدريبات عسكرية في المملكة المتحدة لإشراكهم في مراحل متقدمة في الصراع".
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة إنجليزية إن "القوات البريطانية تدرب لواء نخبة من القوات الخاصة الأوكرانية، حيث وصل أكثر من 2000 جندي إلى مكان بعيد في منطقة دارتمور جنوبي البلاد للمشاركة في تدريبات خاصة".
تجري التدريبات في معسكر خاص مغلق أمام الوحدات العسكرية الأخرى والعامة في مدينة أوكهامبتون.
وذكرت صحيفة "الإكسبرس" اليوم الأحد أنه "في الوقت نفسه، وعلى الرغم من مساعدة بريطانيا في تدريب العسكريين، فإن النجاح (الأوكراني) سيعتمد على قدرات أوكرانيا نفسها".
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يوم أمس السبت، أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يسفر عن أي تغييرات كبيرة في ميدان المعركة.
وقال بوتين
، خلال مؤتمر صحفي في سان بطرسبورغ اليوم السبت، "ليست هناك أي تغييرات جدية، وأعتقد أن ذلك بسبب حقيقة أن العدو يسحب وحداته الهجومية بدلًا من استعادة القدرة القتالية".
وأضاف أن القوات الأوكرانية تكبدت منذ بدء هجومها المضاد في 4 يونيو/ حزيران خسائر ثقيلة، بينها 415 دبابة وأكثر من 1300 مدرعة، ثلثاها غربية الصنع.