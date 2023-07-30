عربي
https://sputnikarabic.ae/20230730/إعلام-غربي-بريطانيا-تدرب-2000-جندي-أوكراني-في-معسكر-مغلق-1079567041.html
إعلام غربي: بريطانيا تدرب 2000 جندي أوكراني في "معسكر مغلق"
إعلام غربي: بريطانيا تدرب 2000 جندي أوكراني في "معسكر مغلق"
ذكرت وسائل إعلام غربية أن "أكثر من 2000 عنصر من القوات الخاصة الأوكرانية يخضعون لتدريبات عسكرية في المملكة المتحدة لإشراكهم في مراحل متقدمة في الصراع". 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T12:56+0000
2023-07-30T12:56+0000
أخبار أوكرانيا
بريطانيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140037_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b5dd25fe92b4cf95a91cacdc4e4f50fe.jpg
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة إنجليزية إن "القوات البريطانية تدرب لواء نخبة من القوات الخاصة الأوكرانية، حيث وصل أكثر من 2000 جندي إلى مكان بعيد في منطقة دارتمور جنوبي البلاد للمشاركة في تدريبات خاصة".وذكرت صحيفة "الإكسبرس" اليوم الأحد أنه "في الوقت نفسه، وعلى الرغم من مساعدة بريطانيا في تدريب العسكريين، فإن النجاح (الأوكراني) سيعتمد على قدرات أوكرانيا نفسها".وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يوم أمس السبت، أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يسفر عن أي تغييرات كبيرة في ميدان المعركة.وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي في سان بطرسبورغ اليوم السبت، "ليست هناك أي تغييرات جدية، وأعتقد أن ذلك بسبب حقيقة أن العدو يسحب وحداته الهجومية بدلًا من استعادة القدرة القتالية".وأضاف أن القوات الأوكرانية تكبدت منذ بدء هجومها المضاد في 4 يونيو/ حزيران خسائر ثقيلة، بينها 415 دبابة وأكثر من 1300 مدرعة، ثلثاها غربية الصنع.
https://sputnikarabic.ae/20230728/مستشار-الرئيس-الأوكراني-السابق-زيلنسكي-تلقى-أمرا-شديدا-من-الغرب-باستئناف-الهجوم-المضاد-1079506887.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140037_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_c7f6ed5109eaf11a34bc63b7f56b38f4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, بريطانيا, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, بريطانيا, رصد عسكري

إعلام غربي: بريطانيا تدرب 2000 جندي أوكراني في "معسكر مغلق"

12:56 GMT 30.07.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeجنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
تابعنا عبرTelegramNabd
ذكرت وسائل إعلام غربية أن "أكثر من 2000 عنصر من القوات الخاصة الأوكرانية يخضعون لتدريبات عسكرية في المملكة المتحدة لإشراكهم في مراحل متقدمة في الصراع".
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة إنجليزية إن "القوات البريطانية تدرب لواء نخبة من القوات الخاصة الأوكرانية، حيث وصل أكثر من 2000 جندي إلى مكان بعيد في منطقة دارتمور جنوبي البلاد للمشاركة في تدريبات خاصة".

تجري التدريبات في معسكر خاص مغلق أمام الوحدات العسكرية الأخرى والعامة في مدينة أوكهامبتون.

زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار الرئيس الأوكراني السابق: زيلنسكي تلقى أمرا شديدا من الغرب باستئناف "الهجوم المضاد"
28 يوليو, 12:12 GMT
وذكرت صحيفة "الإكسبرس" اليوم الأحد أنه "في الوقت نفسه، وعلى الرغم من مساعدة بريطانيا في تدريب العسكريين، فإن النجاح (الأوكراني) سيعتمد على قدرات أوكرانيا نفسها".
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يوم أمس السبت، أن الهجوم المضاد الأوكراني لم يسفر عن أي تغييرات كبيرة في ميدان المعركة.
وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي في سان بطرسبورغ اليوم السبت، "ليست هناك أي تغييرات جدية، وأعتقد أن ذلك بسبب حقيقة أن العدو يسحب وحداته الهجومية بدلًا من استعادة القدرة القتالية".
وأضاف أن القوات الأوكرانية تكبدت منذ بدء هجومها المضاد في 4 يونيو/ حزيران خسائر ثقيلة، بينها 415 دبابة وأكثر من 1300 مدرعة، ثلثاها غربية الصنع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала