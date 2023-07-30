https://sputnikarabic.ae/20230730/إيكواس-تعقد-قمة-استثنائية-لتقييم-الوضع-في-النيجر-1079561933.html
"إيكواس" تعقد قمة استثنائية لتقييم الوضع في النيجر
"إيكواس" تعقد قمة استثنائية لتقييم الوضع في النيجر
يعقد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" قمة استثنائية، اليوم الأحد، حول الوضع السياسي في جمهورية النيجر بعد الانقلاب العسكري، مع احتمال... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T09:56+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأعلنت مجموعة "إيكواس"، في بيان، أن "الرئيس بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا دعا إلى عقد قمة استثنائية للمجموعة حول الوضع السياسي في جمهورية النيجر في أبوغا في 30 يوليو/تموز 2023".وسيناقش قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الوضع السياسي والتطورات الأخيرة في النيجر خلال القمة الاستثنائية.وأعلن المجلس العسكري بالنيجر، في بيان أذيع عبر التلفزيون الرسمي أمس السبت، أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "ستعقد اجتماعا استثنائيا اليوم الأحد في أبوغا بنيجيريا بهدف المصادقة على خطة عدوان ضد النيجر من خلال القيام بتدخل عسكري وشيك في العاصمة نيامي بالتعاون مع دول أفريقية ليست أعضاء في المنظمة وبعض الدول الغربية".وأضاف البيان: "نحذر الإيكواس وحلفاءها من أن أي تدخل عسكري سيدفعنا للدفاع عن وطننا. أي تدخل عسكري في نيامي، سيجعلنا مضطرين للدفاع عن أنفسنا حتى آخر رمق".يذكر أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا، قد أعلنا أمس، وقف الدعم المالي المقدم للنيجر، كما تعهدت الولايات المتحدة باستعادة النظام الدستوري بعدما أعلن قادة عسكريون الأسبوع الماضي الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
https://sputnikarabic.ae/20230729/مجلس-الأمن-والسلم-الأفريقي-يمهل-قادة-انقلاب-النيجر-15-يوما-1079529655.html
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أخبار النيجر, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار النيجر, أفريقيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
"إيكواس" تعقد قمة استثنائية لتقييم الوضع في النيجر
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يعقد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" قمة استثنائية، اليوم الأحد، حول الوضع السياسي في جمهورية النيجر بعد الانقلاب العسكري، مع احتمال فرض عقوبات.
القاهرة - سبوتنيك. وأعلنت مجموعة "إيكواس"، في بيان، أن "الرئيس بولا أحمد تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا دعا إلى عقد قمة استثنائية للمجموعة حول الوضع السياسي في جمهورية النيجر
في أبوغا في 30 يوليو/تموز 2023".
وسيناقش قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الوضع السياسي والتطورات الأخيرة في النيجر خلال القمة الاستثنائية.
وأعلن المجلس العسكري بالنيجر
، في بيان أذيع عبر التلفزيون الرسمي أمس السبت، أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "ستعقد اجتماعا استثنائيا اليوم الأحد في أبوغا بنيجيريا بهدف المصادقة على خطة عدوان ضد النيجر من خلال القيام بتدخل عسكري وشيك في العاصمة نيامي بالتعاون مع دول أفريقية ليست أعضاء في المنظمة وبعض الدول الغربية".
وأضاف البيان: "نحذر الإيكواس وحلفاءها من أن أي تدخل عسكري سيدفعنا للدفاع عن وطننا. أي تدخل عسكري في نيامي، سيجعلنا مضطرين للدفاع عن أنفسنا حتى آخر رمق".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي
وفرنسا
، قد أعلنا أمس، وقف الدعم المالي المقدم للنيجر، كما تعهدت الولايات المتحدة
باستعادة النظام الدستوري بعدما أعلن قادة عسكريون الأسبوع الماضي الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.