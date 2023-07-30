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https://sputnikarabic.ae/20230730/الاتحاد-المصري-للاستكواش-يعلق-على-انضمام-الشوربجي-لمنتخب-إنجلترا-1079573607.html
الاتحاد المصري للاستكواش يعلق على انضمام الشوربجي لمنتخب إنجلترا
الاتحاد المصري للاستكواش يعلق على انضمام الشوربجي لمنتخب إنجلترا
قرر لاعب الإسكواش المصري مروان الشوربجي، المصنف السادس عالميا، المشاركة في البطولات المقبلة تحت علم إنجلترا، وذلك بعدما أعلن انضمامه إلى منتخبها. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T17:54+0000
2023-07-30T17:54+0000
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وأكد الشوربجي أن هذه الخطوة تأتي كإيمان منه ببدء فصل جديد في مسيرته الرياضية، وتقديرا للبلد الذي عاش فيه لمدة تزيد عن 16 عامًا، حيث درس وتدرب مع العديد من المدربين البريطانيين.من جانبه علق عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية" عن انسحاب مروان الشوربجي من المنتخب المصري. وأفاد خليفة بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من الشوربجي صباح الأحد، قبل ساعات قليلة من إعلان الاتحاد الإنجليزي ضمه إلى منتخبه، حيث أكد له الشوربجي قراره النهائي بالانسحاب من المنتخب المصري.وأوضح خليفة أن المكالمة كانت قصيرة للغاية، حيث أبلغه الشوربجي برغبته في الاستقرار داخل إنجلترا والإقامة فيها بشكل دائم، وأن تمثيله لمنتخب إنجلترا في بطولات الإسكواش هو الخيار الأمثل له خلال الفترة المقبلة، وأعرب عن حرصه على إخبار اتحاد الإسكواش المصري بالقرار قبل الإعلان الرسمي.وتابع رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، أن الشوربجي قد قرر الانسحاب من المنتخب المصري، وذلك بعد انضمام شقيقه للمنتخب الإنجليزي في يونيو من العام الماضي.وأوضح خليفة أنه تحدث مع الشوربجي مسبقا، وأبلغه بأن الاتحاد المصري للإسكواش يقوم بتوفير كافة الاحتياجات للاعبيه ويسعى جاهدا لتذليل جميع العقبات التي تواجههم، مشيرا إلى أن تغيير وجهة نظر الشوربجي ربما يكون بسبب سفر شقيقه إلى إنجلترا وحاجته للحصول على الجنسية البريطانية، إضافةً إلى الإغراءات التي تلقاها في الآونة الأخيرة. ويرى خليفة إن الحل الوحيد لمنع "نزيف التجنيس" هو التركيز على اكتشاف المواهب الجديدة ورعاية اللاعبين الصغار، ومساعدتهم على الظهور بقوة في المحافل الرياضية المختلفة للاعتماد عليهم في المستقبل.
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رياضة, منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار
رياضة, منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار

الاتحاد المصري للاستكواش يعلق على انضمام الشوربجي لمنتخب إنجلترا

17:54 GMT 30.07.2023
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams / الانتقال إلى بنك الصور شجرة عيد الميلاد في ميدان ترافالغار في مدينة لندن، إنجلترا، ديسمبر/ كانون الاول 2018
 شجرة عيد الميلاد في ميدان ترافالغار في مدينة لندن، إنجلترا، ديسمبر/ كانون الاول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams
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قرر لاعب الإسكواش المصري مروان الشوربجي، المصنف السادس عالميا، المشاركة في البطولات المقبلة تحت علم إنجلترا، وذلك بعدما أعلن انضمامه إلى منتخبها.
وأكد الشوربجي أن هذه الخطوة تأتي كإيمان منه ببدء فصل جديد في مسيرته الرياضية، وتقديرا للبلد الذي عاش فيه لمدة تزيد عن 16 عامًا، حيث درس وتدرب مع العديد من المدربين البريطانيين.
من جانبه علق عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، في مقابلة مع موقع "سكاي نيوز عربية" عن انسحاب مروان الشوربجي من المنتخب المصري.
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وأفاد خليفة بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من الشوربجي صباح الأحد، قبل ساعات قليلة من إعلان الاتحاد الإنجليزي ضمه إلى منتخبه، حيث أكد له الشوربجي قراره النهائي بالانسحاب من المنتخب المصري.
وأوضح خليفة أن المكالمة كانت قصيرة للغاية، حيث أبلغه الشوربجي برغبته في الاستقرار داخل إنجلترا والإقامة فيها بشكل دائم، وأن تمثيله لمنتخب إنجلترا في بطولات الإسكواش هو الخيار الأمثل له خلال الفترة المقبلة، وأعرب عن حرصه على إخبار اتحاد الإسكواش المصري بالقرار قبل الإعلان الرسمي.
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وتابع رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، أن الشوربجي قد قرر الانسحاب من المنتخب المصري، وذلك بعد انضمام شقيقه للمنتخب الإنجليزي في يونيو من العام الماضي.
وأوضح خليفة أنه تحدث مع الشوربجي مسبقا، وأبلغه بأن الاتحاد المصري للإسكواش يقوم بتوفير كافة الاحتياجات للاعبيه ويسعى جاهدا لتذليل جميع العقبات التي تواجههم، مشيرا إلى أن تغيير وجهة نظر الشوربجي ربما يكون بسبب سفر شقيقه إلى إنجلترا وحاجته للحصول على الجنسية البريطانية، إضافةً إلى الإغراءات التي تلقاها في الآونة الأخيرة.
ويرى خليفة إن الحل الوحيد لمنع "نزيف التجنيس" هو التركيز على اكتشاف المواهب الجديدة ورعاية اللاعبين الصغار، ومساعدتهم على الظهور بقوة في المحافل الرياضية المختلفة للاعتماد عليهم في المستقبل.
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