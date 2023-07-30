https://sputnikarabic.ae/20230730/البرلمان-الأوكراني-يقر-بأن-اقتصاد-البلاد-يعتمد-على-الدعم-الأجنبي-1079565962.html

البرلمان الأوكراني يقر بأن اقتصاد البلاد يعتمد على الدعم الأجنبي

البرلمان الأوكراني يقر بأن اقتصاد البلاد يعتمد على الدعم الأجنبي

أعلنت روكسولانا بيدلاسا، رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني، أن هذا العام، تم استقطاب 25.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية من الشركاء الدوليين لتمويل... 30.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-30T12:11+0000

2023-07-30T12:11+0000

2023-07-30T12:12+0000

أخبار أوكرانيا

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ونقلت الصحافة عن بيدلاسا قولها إن "المساعدات الدولية للموازنة منذ بداية العام بلغت 25.3 مليار دولار، وبلغت الموارد الخارجية للنصف الأول من العام 49.1% من إجمالي المتحصلات من الصندوق العام لميزانية الدولة".وأشارت إلى أنه "في الوقت نفسه، بلغت حصة الحجم الإجمالي للديون الحكومية والمضمونة بحلول بداية العام 78.5% من الناتج المحلي الإجمالي".بالإضافة إلى ذلك، منذ بداية العام، تلقت الميزانية 3.59 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و1.76 مليار دولار من كندا.وأكد الضابط السابق في استخبارات مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن السلطات الأمريكية تعلم بقيام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتنفيذ جرائم فساد، لكنها تتستر عليه وتخفي هذه الأفعال.وقال الضابط الأمريكي في مقابلة مع قناة "جودجين فريدوم" على "يويتوب" في 20 نيسان/ أبريل، عند سؤاله عما إذا كانت السلطات الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن على وجه الخصوص على علم بشأن "زيلينسكي"، إنه على يقين بنسبة 100% على أن ذلك هو الحال.

https://sputnikarabic.ae/20230715/ضابط-أمريكي-الاقتصاد-الروسي-اليوم-أقوى-من-أي-وقت-مضى-في-التاريخ-1079102837.html

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