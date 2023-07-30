https://sputnikarabic.ae/20230730/البرلمان-الأوكراني-يقر-بأن-اقتصاد-البلاد-يعتمد-على-الدعم-الأجنبي-1079565962.html
البرلمان الأوكراني يقر بأن اقتصاد البلاد يعتمد على الدعم الأجنبي
البرلمان الأوكراني يقر بأن اقتصاد البلاد يعتمد على الدعم الأجنبي
أعلنت روكسولانا بيدلاسا، رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني، أن هذا العام، تم استقطاب 25.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية من الشركاء الدوليين لتمويل... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T12:11+0000
2023-07-30T12:11+0000
2023-07-30T12:12+0000
أخبار أوكرانيا
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ونقلت الصحافة عن بيدلاسا قولها إن "المساعدات الدولية للموازنة منذ بداية العام بلغت 25.3 مليار دولار، وبلغت الموارد الخارجية للنصف الأول من العام 49.1% من إجمالي المتحصلات من الصندوق العام لميزانية الدولة".وأشارت إلى أنه "في الوقت نفسه، بلغت حصة الحجم الإجمالي للديون الحكومية والمضمونة بحلول بداية العام 78.5% من الناتج المحلي الإجمالي".بالإضافة إلى ذلك، منذ بداية العام، تلقت الميزانية 3.59 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و1.76 مليار دولار من كندا.وأكد الضابط السابق في استخبارات مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن السلطات الأمريكية تعلم بقيام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتنفيذ جرائم فساد، لكنها تتستر عليه وتخفي هذه الأفعال.وقال الضابط الأمريكي في مقابلة مع قناة "جودجين فريدوم" على "يويتوب" في 20 نيسان/ أبريل، عند سؤاله عما إذا كانت السلطات الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن على وجه الخصوص على علم بشأن "زيلينسكي"، إنه على يقين بنسبة 100% على أن ذلك هو الحال.
https://sputnikarabic.ae/20230715/ضابط-أمريكي-الاقتصاد-الروسي-اليوم-أقوى-من-أي-وقت-مضى-في-التاريخ-1079102837.html
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أخبار أوكرانيا
البرلمان الأوكراني يقر بأن اقتصاد البلاد يعتمد على الدعم الأجنبي
12:11 GMT 30.07.2023 (تم التحديث: 12:12 GMT 30.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت روكسولانا بيدلاسا، رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان الأوكراني، أن هذا العام، تم استقطاب 25.3 مليار دولار من المساعدات الخارجية من الشركاء الدوليين لتمويل ميزانية أوكرانيا، والتي تمثل 49.1% من إجمالي الإيرادات.
ونقلت الصحافة عن بيدلاسا قولها إن "المساعدات الدولية للموازنة منذ بداية العام بلغت 25.3 مليار دولار، وبلغت الموارد الخارجية للنصف الأول من العام 49.1% من إجمالي المتحصلات من الصندوق العام لميزانية الدولة".
وأشارت إلى أنه "في الوقت نفسه، بلغت حصة الحجم الإجمالي للديون الحكومية والمضمونة بحلول بداية العام 78.5% من الناتج المحلي الإجمالي".
ووفقًا لها، يظل الاتحاد الأوروبي "أكبر مانح للميزانية الأوكرانية"، والذي قدم بالفعل في عام 2023 قروضًا ميسرة بقيمة 11.43 مليار دولار في إطار آلية المساعدة المالية الكلية.
بالإضافة إلى ذلك، منذ بداية العام، تلقت الميزانية 3.59 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و1.76 مليار دولار من كندا.
وأكد الضابط السابق في استخبارات مشاة البحرية الأمريكية، سكوت ريتر، أن السلطات الأمريكية تعلم بقيام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بتنفيذ جرائم فساد، لكنها تتستر عليه وتخفي هذه الأفعال.
وقال الضابط الأمريكي
في مقابلة مع قناة "جودجين فريدوم" على "يويتوب" في 20 نيسان/ أبريل، عند سؤاله عما إذا كانت السلطات الأمريكية والرئيس الأمريكي جو بايدن على وجه الخصوص على علم بشأن "زيلينسكي"، إنه على يقين بنسبة 100% على أن ذلك هو الحال.