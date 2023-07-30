https://sputnikarabic.ae/20230730/البنتاغون-يحقق-في-اختراق-خطير-لأنظمة-اتصالات-سلاح-الجو-الأمريكي-1079558582.html
البنتاغون يحقق في "اختراق خطير" لأنظمة اتصالات سلاح الجو الأمريكي
البنتاغون يحقق في "اختراق خطير" لأنظمة اتصالات سلاح الجو الأمريكي
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن وزارة الدفاع (البنتاغون) تحقق فيما وصفته بـ"اختراق خطير" لأنظمة اتصالات سلاح الجو الأمريكي في 17 منشأة تابعة لها. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T07:17+0000
2023-07-30T07:17+0000
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وذكرت مجلة "فوربس" أن الاختراق حدث من قبل مهندس يعمل فى قاعدة تينيسي للقوات الجوية.وأضافت أن التحقيقات الأولية تشير أيضا إلى حدوث خرق محتمل لاتصالات مكتب التحقيقات الفيدرالي من قبل نفس الموظف.وأوضحت المجلة أن السلطات تلقت بلاغا بأن المهندس (48 عاما) نقل إلى بيته جهاز اتصال تقني حكومي تبلغ قيمته 90 ألف دولار.وعندما داهمت سلطات تنفيذ القانون منزله، وجدت أن لديه "وصولا إداريا غير مصرح به" إلى تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية لقيادة التعليم والتدريب الجوي، ما أثر على 17 مؤسسة دفاعية أمريكية.وخلال المداهمة، اكتشف المحققون أيضا شاشة كمبيوتر مفتوحة تظهر أن المشتبه به كان يدير برنامجا يحتوي على نظام اتصالات قاعدة أرنولد الجوية بالكامل.كما عثر المحققون كذلك على أدلة تشير إلى أن المشتبه به كان بإمكانه الوصول إلى اتصالات من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومختلف مؤسسات ولاية تينيسي.ووفقا للمجلة، لم تقدم السلطات مزيدا من المعلومات حول البيانات التى حصلت عليها.
https://sputnikarabic.ae/20230408/صحيفة-أمريكية-مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-يحاول-تجنيد-الروس-عبر-الشبكات-الاجتماعية-1075680537.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الجيش الأمريكي
البنتاغون يحقق في "اختراق خطير" لأنظمة اتصالات سلاح الجو الأمريكي
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كشفت وسائل إعلام أمريكية أن وزارة الدفاع (البنتاغون) تحقق فيما وصفته بـ"اختراق خطير" لأنظمة اتصالات سلاح الجو الأمريكي في 17 منشأة تابعة لها.
وذكرت
مجلة "فوربس" أن الاختراق حدث من قبل مهندس يعمل فى قاعدة تينيسي للقوات الجوية.
وأضافت أن التحقيقات الأولية تشير أيضا إلى حدوث خرق محتمل لاتصالات مكتب التحقيقات الفيدرالي من قبل نفس الموظف.
وأوضحت المجلة أن السلطات تلقت بلاغا بأن المهندس (48 عاما) نقل إلى بيته جهاز اتصال تقني حكومي تبلغ قيمته 90 ألف دولار.
وعندما داهمت سلطات تنفيذ القانون منزله، وجدت أن لديه "وصولا إداريا غير مصرح به" إلى تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية
لقيادة التعليم والتدريب الجوي، ما أثر على 17 مؤسسة دفاعية أمريكية.
وخلال المداهمة، اكتشف المحققون أيضا شاشة كمبيوتر مفتوحة تظهر أن المشتبه به كان يدير برنامجا يحتوي على نظام اتصالات قاعدة أرنولد الجوية بالكامل.
كما عثر المحققون كذلك على أدلة تشير إلى أن المشتبه به كان بإمكانه الوصول إلى اتصالات من مكتب التحقيقات الفيدرالي
ومختلف مؤسسات ولاية تينيسي.
ووفقا للمجلة، لم تقدم السلطات مزيدا من المعلومات حول البيانات التى حصلت عليها.