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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230730/التمساح-تدمر-مركبة-مشاة-قتالية-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1079564007.html
"التمساح" تدمر مركبة مشاة قتالية أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
"التمساح" تدمر مركبة مشاة قتالية أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
قام طاقم المروحية الهجومية والاستطلاعية من طراز "كا-52" (التمساح) بتدمير مركبة مشاة قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بصاروخ موجه على محور زابوروجيه. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T10:36+0000
2023-07-30T10:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو الهجوم.يظهر الفيديو كيف أطلقت المروحية صاروخاً على معدات العدو، ووقع انفجار في موقع الاصطدام وتحطمت المركبة إلى أجزاء.في وقت سابق، عرضت وزارة الدفاع لقطات لضرب معقل للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230730/مشاهد-من-داخل-مركبة-المشاة-السويدية-سي-في-90-المغتنمة-فيديو-1079562801.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"التمساح" تدمر مركبة مشاة قتالية أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو

10:36 GMT 30.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورأفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
أفراد من الأرض يلتقون بطائرة هليكوبتر من طراز كا-52 تابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قام طاقم المروحية الهجومية والاستطلاعية من طراز "كا-52" (التمساح) بتدمير مركبة مشاة قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بصاروخ موجه على محور زابوروجيه.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو الهجوم.
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مشاهد من داخل مركبة المشاة السويدية "سي في-90" المغتنمة... فيديو
10:21 GMT
يظهر الفيديو كيف أطلقت المروحية صاروخاً على معدات العدو، ووقع انفجار في موقع الاصطدام وتحطمت المركبة إلى أجزاء.
في وقت سابق، عرضت وزارة الدفاع لقطات لضرب معقل للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه.
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