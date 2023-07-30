https://sputnikarabic.ae/20230730/التمساح-تدمر-مركبة-مشاة-قتالية-أوكرانية-على-محور-زابوروجيه-فيديو-1079564007.html
"التمساح" تدمر مركبة مشاة قتالية أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
"التمساح" تدمر مركبة مشاة قتالية أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
قام طاقم المروحية الهجومية والاستطلاعية من طراز "كا-52" (التمساح) بتدمير مركبة مشاة قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بصاروخ موجه على محور زابوروجيه. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T10:36+0000
2023-07-30T10:36+0000
2023-07-30T10:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو الهجوم.يظهر الفيديو كيف أطلقت المروحية صاروخاً على معدات العدو، ووقع انفجار في موقع الاصطدام وتحطمت المركبة إلى أجزاء.في وقت سابق، عرضت وزارة الدفاع لقطات لضرب معقل للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه.
https://sputnikarabic.ae/20230730/مشاهد-من-داخل-مركبة-المشاة-السويدية-سي-في-90-المغتنمة-فيديو-1079562801.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"التمساح" تدمر مركبة مشاة قتالية أوكرانية على محور زابوروجيه... فيديو
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قام طاقم المروحية الهجومية والاستطلاعية من طراز "كا-52" (التمساح) بتدمير مركبة مشاة قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بصاروخ موجه على محور زابوروجيه.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو الهجوم.
يظهر الفيديو كيف أطلقت المروحية صاروخاً على معدات العدو، ووقع انفجار في موقع الاصطدام وتحطمت المركبة إلى أجزاء.
في وقت سابق، عرضت وزارة الدفاع لقطات لضرب معقل للقوات الأوكرانية على محور زابوروجيه.