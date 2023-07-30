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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230730/الجيش-الأوكراني-يعترف-بتكبده-ضعف-خسائر-القوات-الروسية-1079571048.html
الجيش الأوكراني يعترف بتكبده ضعف خسائر القوات الروسية
الجيش الأوكراني يعترف بتكبده ضعف خسائر القوات الروسية
اعترف قادة عسكريون أوكرانيون بمعاناتهم من خسائر كبير بالأرواح والعتاد على جبهة "كريمنايا"، حيث بلغت ضعف خسائر روسيا. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T15:37+0000
2023-07-30T15:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم
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وذكرت صحيفة "موند" أن "القوات المسلحة الأوكرانية قالت إنها تفقد ما لا يقل عن ضعف عدد القوات الروسية في منطقة كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية.ونقلت الصحيفة عن إيغور، نائب قائد مقر الكتيبة في اللواء 210 للقوات المسلحة الأوكرانية قوله: "أعتقد أنه سيكون من الصحيح القول إن جانبنا تكبد ضعف الخسائر الروسية".كما أكد مشفى "نيكولاي بيروغوف" العسكري المتنقل أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، ازدادت حدة القتال في منطقة سفاتوفو-كراسني ليمان بشكل كبير.وبحسب الصحيفة فإن جنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين يقاتلون بالقرب من سفاتوفو، بسبب نقص الذخيرة والأسلحة، عليهم إهمال معايير الناتو وتدريبات في الغرب.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية، حاولت التقدم على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك دون جدوى.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد:"خلال النهار، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة في العمليات الهجومية على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسني ليمان".كما ضربت القوات المسلحة الروسية مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي رقم 100 في جمهورية دونيتسك بالقرب من قرية يامبول.وبحسب الوزارة، أصابت طائرات عملياتية - تكتيكية وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لتجمعات القوات المسلحة الروسية، قسم المدفعية 102 في مواقع إطلاق النار والقوى بشرية والمعدات العسكرية في 108 مناطق خلال اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20230730/صاروخ-فيخر-ينال-من-مدرعة-أوكرانية-بعد-مواجهة-التمساح-فيديو-1079570024.html
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رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري, أخبار سوريا اليوم

الجيش الأوكراني يعترف بتكبده ضعف خسائر القوات الروسية

15:37 GMT 30.07.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - دبابة أوكرانية مدمرة، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - دبابة أوكرانية مدمرة، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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اعترف قادة عسكريون أوكرانيون بمعاناتهم من خسائر كبير بالأرواح والعتاد على جبهة "كريمنايا"، حيث بلغت ضعف خسائر روسيا.
وذكرت صحيفة "موند" أن "القوات المسلحة الأوكرانية قالت إنها تفقد ما لا يقل عن ضعف عدد القوات الروسية في منطقة كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
ونقلت الصحيفة عن إيغور، نائب قائد مقر الكتيبة في اللواء 210 للقوات المسلحة الأوكرانية قوله: "أعتقد أنه سيكون من الصحيح القول إن جانبنا تكبد ضعف الخسائر الروسية".
كما أكد مشفى "نيكولاي بيروغوف" العسكري المتنقل أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، ازدادت حدة القتال في منطقة سفاتوفو-كراسني ليمان بشكل كبير.
وبحسب الصحيفة فإن جنود القوات المسلحة الأوكرانية الذين يقاتلون بالقرب من سفاتوفو، بسبب نقص الذخيرة والأسلحة، عليهم إهمال معايير الناتو وتدريبات في الغرب.
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
صاروخ "فيخر" ينال من مدرعة أوكرانية بعد مواجهة "التمساح"... فيديو
14:47 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية، حاولت التقدم على محاور دونيتسك وكراسني ليمان وجنوب دونيتسك دون جدوى.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد:"خلال النهار، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة في العمليات الهجومية على محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسني ليمان".
كما ضربت القوات المسلحة الروسية مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي رقم 100 في جمهورية دونيتسك بالقرب من قرية يامبول.
وبحسب الوزارة، أصابت طائرات عملياتية - تكتيكية وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة لتجمعات القوات المسلحة الروسية، قسم المدفعية 102 في مواقع إطلاق النار والقوى بشرية والمعدات العسكرية في 108 مناطق خلال اليوم.
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Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:15 GMT
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