https://sputnikarabic.ae/20230730/الدفاع-الروسية-إحباط-هجوم-إرهابي-أوكراني-بـ-25-طائرة-مسيرة-على-أهداف-في-شبه-جزيرة-القرم--عاجل-1079556610.html
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي أوكراني بـ 25 طائرة مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي أوكراني بـ 25 طائرة مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف خلال الليلة الماضية، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 25 طائرة مسيرة على أهداف في شبه... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T04:16+0000
2023-07-30T04:16+0000
2023-07-30T04:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
جمهورية القرم الروسية
طائرة مسيرة
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وأضافت الدفاع الروسية، أن 16 طائرة مسيرة أوكرانية دمرتها وسائط الدفاع الجوي. مشيرة إلى أن 9 مسيرات أخرى تم تحييدها بوسائل الحرب الإلكترونية.وشدد الدفاع الروسية على أن الهجوم الإرهابي لم يسفر عن وقوع أضرار أو إصابات.وفي سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط هجوم إرهابي شنه نظام كييف على أهداف في موسكو بثلاث طائرات مسيرة، دون وقوع ضحايا أو إصابات.
https://sputnikarabic.ae/20230730/وزارة-الدفاع-الروسية-إحباط-هجوم-إرهابي-أوكراني-بـ3-طائرات-مسيرة-على-موسكو--عاجل-1079556167.html
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وزارة الدفاع الروسية, روسيا, جمهورية القرم الروسية, طائرة مسيرة
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, جمهورية القرم الروسية, طائرة مسيرة
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي أوكراني بـ 25 طائرة مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم
04:16 GMT 30.07.2023 (تم التحديث: 04:23 GMT 30.07.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف خلال الليلة الماضية، لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 25 طائرة مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم.
وأضافت الدفاع الروسية، أن 16 طائرة مسيرة أوكرانية دمرتها وسائط الدفاع الجوي. مشيرة إلى أن 9 مسيرات أخرى تم تحييدها
بوسائل الحرب الإلكترونية.
وشدد الدفاع الروسية على أن الهجوم الإرهابي لم يسفر عن وقوع أضرار أو إصابات.
وفي سابق اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط هجوم إرهابي شنه نظام كييف على أهداف في موسكو بثلاث طائرات مسيرة، دون وقوع ضحايا أو إصابات.