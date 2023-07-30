https://sputnikarabic.ae/20230730/الدفاع-الروسية-تدمير-مستودع-ذخيرة-للواء-الدفاع-الأرضي-الـ24-الأوكراني-1079558501.html
الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الأرضي الـ24 الأوكراني
الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الأرضي الـ24 الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية، حاولت التقدم على محور دونيتسك وكراسنوليمان وجنوب دونيتسك دون جدوى. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T07:10+0000
2023-07-30T07:10+0000
2023-07-30T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان:"خلال النهار، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة في العمليات الهجومية على محور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسنوليمان".كما ضربت القوات المسلحة الروسية مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي رقم 100 في جمهورية دونيتسك بالقرب من قرية يامبول. وبحسب الوزارة، أصابت طائرات عملياتية - تكتيكية وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية لتجمعات القوات المسلحة الروسية، قسم المدفعية 102 في مواقع إطلاق نار وقوى بشرية ومعدات عسكرية في 108 مناطق خلال اليوم.وصدت وحدات من مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.ووفقا لها، في مناطق جيربيانكا ونوفادانيلوفكا وفيسوليو وشمال رابوتينو، في مقاطعة زابوروجيه، ألحقت هزيمة نارية بتراكم القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية. كما تم إحباط انشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة شاريفني بمقاطعة. وأشارت إلى أن خسائر العدو في هذه المناطق في الـ24 الساعة الماضية، بلغت 250 جنديًا أوكرانيًا ودبابة و3 مركبات قتالية مصفحة و4 مركبات بالإضافة إلى مدافع مستا-بي ودي-20.وأشارت الوزارة إلى أنه تم إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمير 44 طائرة مسيرة بمناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230730/قوة-استثنائية-إعلام-أمريكي-يتحدث-عن-أخطر-الأسلحة-الروسية-1079558296.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الأرضي الـ24 الأوكراني
07:10 GMT 30.07.2023 (تم التحديث: 07:26 GMT 30.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية، حاولت التقدم على محور دونيتسك وكراسنوليمان وجنوب دونيتسك دون جدوى.
وقالت الوزارة في بيان:"خلال النهار، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة في العمليات الهجومية على محور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسنوليمان".
كما ضربت القوات المسلحة الروسية مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي رقم 100 في جمهورية دونيتسك بالقرب من قرية يامبول.
وبحسب الوزارة، أصابت طائرات عملياتية - تكتيكية وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية لتجمعات القوات المسلحة الروسية، قسم المدفعية 102 في مواقع إطلاق نار وقوى بشرية ومعدات عسكرية في 108 مناطق خلال اليوم.
وصدت وحدات من مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
ووفقا لها، في مناطق جيربيانكا ونوفادانيلوفكا وفيسوليو وشمال رابوتينو، في مقاطعة زابوروجيه، ألحقت هزيمة نارية بتراكم القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية.
كما تم إحباط انشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة شاريفني بمقاطعة. وأشارت إلى أن خسائر العدو في هذه المناطق في الـ24 الساعة الماضية، بلغت 250 جنديًا أوكرانيًا ودبابة و3 مركبات قتالية مصفحة و4 مركبات بالإضافة إلى مدافع مستا-بي ودي-20.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمير 44 طائرة مسيرة بمناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.