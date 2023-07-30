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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230730/الدفاع-الروسية-تدمير-مستودع-ذخيرة-للواء-الدفاع-الأرضي-الـ24-الأوكراني-1079558501.html
الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الأرضي الـ24 الأوكراني
الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الأرضي الـ24 الأوكراني
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية، حاولت التقدم على محور دونيتسك وكراسنوليمان وجنوب دونيتسك دون جدوى. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T07:10+0000
2023-07-30T07:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة في بيان:"خلال النهار، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة في العمليات الهجومية على محور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسنوليمان".كما ضربت القوات المسلحة الروسية مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي رقم 100 في جمهورية دونيتسك بالقرب من قرية يامبول. وبحسب الوزارة، أصابت طائرات عملياتية - تكتيكية وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية لتجمعات القوات المسلحة الروسية، قسم المدفعية 102 في مواقع إطلاق نار وقوى بشرية ومعدات عسكرية في 108 مناطق خلال اليوم.وصدت وحدات من مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.ووفقا لها، في مناطق جيربيانكا ونوفادانيلوفكا وفيسوليو وشمال رابوتينو، في مقاطعة زابوروجيه، ألحقت هزيمة نارية بتراكم القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية. كما تم إحباط انشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة شاريفني بمقاطعة. وأشارت إلى أن خسائر العدو في هذه المناطق في الـ24 الساعة الماضية، بلغت 250 جنديًا أوكرانيًا ودبابة و3 مركبات قتالية مصفحة و4 مركبات بالإضافة إلى مدافع مستا-بي ودي-20.وأشارت الوزارة إلى أنه تم إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمير 44 طائرة مسيرة بمناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230730/قوة-استثنائية-إعلام-أمريكي-يتحدث-عن-أخطر-الأسلحة-الروسية-1079558296.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الأرضي الـ24 الأوكراني

07:10 GMT 30.07.2023 (تم التحديث: 07:26 GMT 30.07.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الأوكرانية، حاولت التقدم على محور دونيتسك وكراسنوليمان وجنوب دونيتسك دون جدوى.
وقالت الوزارة في بيان:"خلال النهار، واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة في العمليات الهجومية على محور دونيتسك وجنوب دونيتسك وكراسنوليمان".
كما ضربت القوات المسلحة الروسية مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي رقم 100 في جمهورية دونيتسك بالقرب من قرية يامبول.
وبحسب الوزارة، أصابت طائرات عملياتية - تكتيكية وطيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية لتجمعات القوات المسلحة الروسية، قسم المدفعية 102 في مواقع إطلاق نار وقوى بشرية ومعدات عسكرية في 108 مناطق خلال اليوم.
المقاتلة الروسية سو 57 تنفذ عرضا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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06:40 GMT
وصدت وحدات من مجموعة "فوستوك"، بالتعاون مع الطيران والمدفعية، هجوم القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوسبينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
ووفقا لها، في مناطق جيربيانكا ونوفادانيلوفكا وفيسوليو وشمال رابوتينو، في مقاطعة زابوروجيه، ألحقت هزيمة نارية بتراكم القوى العاملة والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية.
كما تم إحباط انشطة مجموعة التخريب والاستطلاع الأوكرانية في منطقة شاريفني بمقاطعة. وأشارت إلى أن خسائر العدو في هذه المناطق في الـ24 الساعة الماضية، بلغت 250 جنديًا أوكرانيًا ودبابة و3 مركبات قتالية مصفحة و4 مركبات بالإضافة إلى مدافع مستا-بي ودي-20.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إسقاط مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية وتدمير 44 طائرة مسيرة بمناطق متفرقة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.
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