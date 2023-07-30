https://sputnikarabic.ae/20230730/الدومينيكان-تعترف-بسيادة-المغرب-على-الصحراء-1079561445.html
الدومينيكان تعترف بسيادة المغرب على الصحراء
الدومينيكان تعترف بسيادة المغرب على الصحراء
أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن جمهورية الدومينيكان اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T09:43+0000
2023-07-30T09:43+0000
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وقالت الخارجية المغربية، في بيان مساء السبت، إن وزير خارجية الدومينيكان روبيرتو ألفاريز، بعث برسالة لنظيره المغربي تتعلق بقضية الصحراء المغربية.وأضاف البيان أن الرسالة تضمنت إعلان جمهورية الدومينيكان اعترافها المطلق بمغربية الصحراء.وأكدت الرسالة أن الدومينيكان تنظر "بشكل إيجابي" "لفتح قنصلية لها في مدينة الداخلة.وجددت الدومينيكان التأكيد "أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تمثل الحل الواقعي والجاد وذي مصداقية للتوصل إلى اتفاق متفاوض بشأنه بين الأطراف".ووفقا لبيان الخارجية المغربية، جاء في الرسالة أيضا أن رئيس الدومينيكان لويس أبينادر، أعرب عن رغبته في زيارة المغرب من أجل تعزيز الروابط السياسية والتجارية وعلاقات التعاون بين البلدين.ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.ويقترح المغرب، الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة، منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو عام 1991، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20221004/المغرب-10-دول-أوروبية-على-الأقل-أعربت-عن-تقديرها-الإيجابي-لمبادرة-الحكم-الذاتي-للصحراء-1068625325.html
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أخبار المغرب اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الدومينيكان تعترف بسيادة المغرب على الصحراء
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أعلنت وزارة الخارجية المغربية أن جمهورية الدومينيكان اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء.
وقالت الخارجية المغربية
، في بيان مساء السبت، إن وزير خارجية الدومينيكان روبيرتو ألفاريز، بعث برسالة لنظيره المغربي تتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وأضاف البيان أن الرسالة تضمنت إعلان جمهورية الدومينيكان اعترافها المطلق بمغربية الصحراء.
وأكدت الرسالة أن الدومينيكان تنظر "بشكل إيجابي" "لفتح قنصلية لها في مدينة الداخلة.
وجددت الدومينيكان التأكيد "أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب
سنة 2007 تمثل الحل الواقعي والجاد وذي مصداقية للتوصل إلى اتفاق متفاوض بشأنه بين الأطراف".
ووفقا لبيان الخارجية المغربية، جاء في الرسالة أيضا أن رئيس الدومينيكان لويس أبينادر، أعرب عن رغبته في زيارة المغرب من أجل تعزيز الروابط السياسية والتجارية وعلاقات التعاون بين البلدين.
ومنذ عقود يدور نزاع حول الصحراء الغربية
، بين المغرب، والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة باسم "البوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب.
ويقترح المغرب، الذي يسيطر على أغلب أراضي المستعمرة الإسبانية السابقة، منح الصحراء حكماً ذاتياً تحت سيادته، لكن "البوليساريو" ترفض هذا المقترح، وتطالب بتنظيم استفتاء بإشراف الأمم المتحدة لتقرير مصير الصحراء.
وتم إقرار وقف إطلاق النار بعد معارك طويلة بين الجيش المغربي وحركة البوليساريو عام 1991، لكن المملكة المغربية ظلت تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها.