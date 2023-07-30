https://sputnikarabic.ae/20230730/العراق-يبعث-برسالة-شديدة-اللهجة-إلى-السويد-والأخيرة-ترد-1079570284.html

العراق يبعث برسالة شديدة اللهجة إلى السويد والأخيرة ترد

العراق يبعث برسالة شديدة اللهجة إلى السويد والأخيرة ترد

بعث العراق وممثلو دول منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، برسالة مشتركة إلى السويد، أعربوا من خلالها عن إدانتهم الشديدة للاعتداء المتكرر على حرمة "القرآن... 30.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-30T14:54+0000

2023-07-30T14:54+0000

2023-07-30T14:54+0000

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ونقلت قناة السومرية نيوز، مساء اليوم الأحد، عن بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن بلادها وجهت رسالة إلى وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، وكذلك ممثلي دول مجلس التعاون الإسلامي، أدانوا خلالها بأشد العبارات الاعتداء المتكرر على "القرآن" في ستوكهولم.وشدد العراق على أن "هذه الأفعال تؤدي إلى التحريض على الكراهية والتمييز ضد الأفراد أو الجماعات الذين يؤمنون بدين أو معتقد معين، وأن إعطاء الإذن بحرق القرآن الكريم من قبل السلطات السويدية يبعث برسالة مفادها أن هذه الأعمال الهجومية التي تستهدف المعتقدات أمر مقبول".وأكد بيان الخارجية العراقية أن مثل هذه الأذون السويدية تتعارض بشكل مباشر وواضخ مع قرارات الأمم المتحدة التي تشدد على أهمية تعزيز التسامح الديني وحماية حرية الأفراد في الدين والمعتقد.وبدوره، قدم وزير الخارجية السويدي شكره لسفراء ورؤساء بعثات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في ستوكهولم، على الرسالة المشتركة التي تلقاها منهم، مشيرا إلى أن "جميع أفعال الإسلاموفوبيا هي أفعال مرفوضة بشدة من قبل الحكومة السويدية، وأدرك تماما أن المسلمين في السويد وفي دول منظمة التعاون الإسلامي حول العالم، تنال إساءة كبيرة من مثل هذه الأعمال".ولفت الوزير السويدي إلى أن "تدنيس القرآن، أو أي كتاب مقدس آخر هو عمل مسيء وغير محترم"، مضيفا أن "ستوكهولم ترفض محاولات المتطرفين الرامية إلى محاولة زرع الفرقة بين المسلمين وغير المسلمين، وأن حكومة بلاده لا تدعم آراء الإسلاموفوبيا بأي شكل من الأشكال، سواء أعرب عنها أثناء المظاهرات أو في أي مكان آخر".ويشار إلى أن وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي سيعقدون اجتماعا غدا الاثنين، لبحث تكرار الاعتداءات على القرآن، فيما نظم متظاهرون عراقيون مظاهرات غاضبة في العاصمة بغداد احتجاجًا على حرق القرآن أمام السفارة العراقية بالدنمارك.وحاول المتظاهرون الوصول إلى السفارة الدنماركية بالمنطقة الخضراء في بغداد، لكن تم منعهم من قبل قوات الأمن وإغلاق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة.تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية، مثل السويد والدنمارك، تسمح بتنظيم تجمعات لحرق القرآن الكريم تحت غطاء حرية التعبير، بينما تندد الدول العربية وروسيا بشدة بهذه الأفعال التي تحث على الكراهية والعنف، وترون أنها لا علاقة لها بحرية التعبير.

https://sputnikarabic.ae/20230727/السعودية-تستدعي-القائمة-بأعمال-السفارة-الدنماركية-احتجاجا-على-حرق-نسخة-من-القرآن-1079488704.html

https://sputnikarabic.ae/20230729/السويد-تعيد-النظر-في-تصريح-إقامة-اللاجئ-العراقي-الذي-أحرق-المصحف-الشريف-1079533319.html

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