https://sputnikarabic.ae/20230730/العراق-يعلن-إعادة-توصيل-الكهرباء-تدريجيا-بعد-حوادث-فنية-طارئة-1079558786.html
العراق يعلن إعادة توصيل الكهرباء تدريجيا بعد حوادث فنية طارئة
العراق يعلن إعادة توصيل الكهرباء تدريجيا بعد حوادث فنية طارئة
قالت وزارة الكهرباء العراقية، إنها "أعادت تشغيل الوحدات التوليدية، وربط خطوط نقل الطاقة، التي انفصلت إثر حوادث فنية طارئة". 30.07.2023, سبوتنيك عربي
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وذكرت في بيان لها، أن "المنظومة الكهربائية تواصل تحسن أحمالها وإنتاجها تدريجيا بعد معاودة تشغيل وحداتها التوليدية، وربط خطوط نقل الطاقة التي انفصلت إثر حوادث فنية طارئة، والتي تسببت بانطفاء الكهرباء"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وتابعت وزارة الكهرباء العراقية أن "الجهود الآن مستنفرة بمركز السيطرة الوطني، ويجري معاودة تجهيز المناطق تباعاً بالكهرباء، بعد عزل مكانات الحوادث الطارئة".كما أعلنت الوزارة في بيان لها عن "إعادة تجهيز الكهرباء لجميع المستشفيات والمراكز الطبية ومشاريع المياه ومحطات تصريف المياه الصحية".وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، أمس السبت، أن "عملا تخريبيا استهدف الخط الناقل صلاح الدين الحرارية- حديثة، وأخرجه عن الخدمة".وقالت الكهرباء العراقية، في بيان لها، إن "الخط الناقل صلاح الدين الحرارية- حديثة جهد 400 ك.ف تعرض إلى عمل تخريبي الهدف منه إيقاف عجلة مشاريع الوزارة وإنهاك ملاكاتها، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وذروة فصل الصيف"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأشارت إلى أن "هذا الخط تعرض إلى تفجير عدة عبوات ناسفة على عدد من الأبراج مما أدى إلى سقوط ثلاثة أبراج وتضرر وتقطع في الأسلاك على الخط تحديدا في منطقة القناطر ضمن حدود محافظة صلاح الدين".من جانب آخر، أكدت وزارة الكهرباء "اندلاع حريق بمحطة البكر التحويلية في البصرة ما تسبب بانفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للانطفاء التام".ولفتت إلى أن "العمل جار وبشكل سريع من مركز السيطرة الوطني والتنسيق مع مراكز السيطرة في المحافظات على إعادة الوحدات التوليدية المنفصلة، والخطوط الناقلة تباعاً، وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة".من جانبه، أوعز وزير الكهرباء بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لبيان أسباب الحريق الذي حصل بمحطة البكر التحويلية الثانوية والاستهدافات التخريبية التي طالت أبراج وخطوط نقل الطاقة بـ"صلاح الدين الحرارية - حديثة".
https://sputnikarabic.ae/20230729/وزارة-الكهرباء-العراقية-تعلن-انقطاع-تام-للكهرباء-بسبب-حادث-تخريبي-وحريق-في-صلاح-الدين-والبصرة-1079540440.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, العالم
العراق يعلن إعادة توصيل الكهرباء تدريجيا بعد حوادث فنية طارئة
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قالت وزارة الكهرباء العراقية، إنها "أعادت تشغيل الوحدات التوليدية، وربط خطوط نقل الطاقة، التي انفصلت إثر حوادث فنية طارئة".
وذكرت في بيان لها، أن "المنظومة الكهربائية تواصل تحسن أحمالها وإنتاجها تدريجيا بعد معاودة تشغيل وحداتها التوليدية، وربط خطوط نقل الطاقة التي انفصلت إثر حوادث فنية طارئة، والتي تسببت بانطفاء الكهرباء"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وتابعت وزارة الكهرباء العراقية أن "الجهود الآن مستنفرة بمركز السيطرة الوطني، ويجري معاودة تجهيز المناطق تباعاً بالكهرباء، بعد عزل مكانات الحوادث الطارئة".
كما أعلنت الوزارة في بيان لها عن "إعادة تجهيز الكهرباء لجميع المستشفيات والمراكز الطبية ومشاريع المياه ومحطات تصريف المياه الصحية".
وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، أمس السبت، أن "عملا تخريبيا استهدف الخط الناقل صلاح الدين الحرارية- حديثة، وأخرجه عن الخدمة".
وقالت الكهرباء العراقية، في بيان لها، إن "الخط الناقل صلاح الدين الحرارية- حديثة جهد 400 ك.ف تعرض إلى عمل تخريبي الهدف منه إيقاف عجلة مشاريع الوزارة وإنهاك ملاكاتها، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وذروة فصل الصيف"، حسب وكالة
الأنباء العراقية- واع.
وأشارت إلى أن "هذا الخط تعرض إلى تفجير عدة عبوات ناسفة على عدد من الأبراج مما أدى إلى سقوط ثلاثة أبراج وتضرر وتقطع في الأسلاك على الخط تحديدا في منطقة القناطر ضمن حدود محافظة صلاح الدين".
من جانب آخر، أكدت وزارة الكهرباء "اندلاع حريق بمحطة البكر التحويلية في البصرة ما تسبب بانفصال ارتباطات خطوط المنطقة الجنوبية وتعرض المنظومة للانطفاء التام".
ولفتت إلى أن "العمل جار وبشكل سريع من مركز السيطرة الوطني والتنسيق مع مراكز السيطرة في المحافظات على إعادة الوحدات التوليدية المنفصلة، والخطوط الناقلة تباعاً، وسيعاود وضع المنظومة بشكل طبيعي خلال الساعات المقبلة".
من جانبه، أوعز وزير الكهرباء بتشكيل لجنة تحقيقية عاجلة
لبيان أسباب الحريق الذي حصل بمحطة البكر التحويلية الثانوية والاستهدافات التخريبية التي طالت أبراج وخطوط نقل الطاقة بـ"صلاح الدين الحرارية - حديثة".