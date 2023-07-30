https://sputnikarabic.ae/20230730/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-60-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1079555676.html
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 60 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 60 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد ، بأن القوات الأوكرانية... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T00:28+0000
2023-07-30T00:28+0000
2023-07-30T00:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن60 واقعة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية ".وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 239 مقذوفا من عيارات مختلفة.وأضاف البيان، أن مناطق خمس بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا والكسندروفكا.وخلال اليوم الماضي وردت تقارير عن إصابة ثمانية أشخاص مدنيين بينهم فتاة مواليد عام 2019 في أحياء مدينة دونيتسك.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 59 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230729/بوتين-لا-نريد-صداما-مع-الناتو-ولكن-إن-كان-هناك-من-يرغب-في-ذلك-فنحن-مستعدون--عاجل-1079554956.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 60 مرة خلال اليوم الماضي
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد ، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 60 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 239 مقذوفا من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام"، "إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن60 واقعة قصف
من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية ".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 239 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وأضاف البيان، أن مناطق خمس بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، منطقة ياسينوفاتسكي، دونيتسك، ماكييفكا والكسندروفكا.
وخلال اليوم الماضي وردت تقارير عن إصابة ثمانية أشخاص مدنيين بينهم فتاة مواليد عام 2019 في أحياء مدينة دونيتسك.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 59 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.