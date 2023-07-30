https://sputnikarabic.ae/20230730/القوات-الروسية-تستولي-خلال-عمليات-هجومية-على-معقلين-للقوات-الأوكرانية-على-محور-كوبيانسك--عاجل-1079556372.html
القوات الروسية تستولي خلال عمليات هجومية على معقلين للجيش الأوكرانية على محور كوبيانسك
القوات الروسية تستولي خلال عمليات هجومية على معقلين للجيش الأوكرانية على محور كوبيانسك
أفاد رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" الروسية، سيرغي زيبينسكي، اليوم الأحد، بأن قوات التجمع استولت في سياق عمليات هجومية باتجاه محور كوبيانسك على معقلين... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T03:33+0000
2023-07-30T03:33+0000
2023-07-30T03:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
وزارة الدفاع الروسية
القوات الأوكرانية
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال زيبينسكي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "في سياق الأعمال الهجومية باتجاه كوزيموفكا (على محور كوبيانسك)، استولت المجموعات الهجومية التابع لأسطول بحر البلطيق على معقلين ومركزين للمراقبة وثلاثة مخابئ للعدو في بلدة نوفوسيلوفسكوي".بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لـ زيبينسكي، خلال سجال مدفعي دمرت مدفعية مجموعة قوات "الغرب" طاقمي مدفعية هاون للعدو في بلدتي روزوفكا وستيلماخوفكا.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون). وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230730/وزارة-الدفاع-الروسية-إحباط-هجوم-إرهابي-أوكراني-بـ3-طائرات-مسيرة-على-موسكو--عاجل-1079556167.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا
القوات الروسية, وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا
القوات الروسية تستولي خلال عمليات هجومية على معقلين للجيش الأوكرانية على محور كوبيانسك
03:33 GMT 30.07.2023 (تم التحديث: 03:39 GMT 30.07.2023) تابعنا عبر
أفاد رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد" الروسية، سيرغي زيبينسكي، اليوم الأحد، بأن قوات التجمع استولت في سياق عمليات هجومية باتجاه محور كوبيانسك على معقلين وموقعين للمراقبة وثلاثة مخابئ للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة نوفوسيلوفسكي .
موسكو - سبوتنيك. وقال زيبينسكي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "في سياق الأعمال الهجومية باتجاه كوزيموفكا (على محور كوبيانسك)، استولت المجموعات الهجومية التابع لأسطول بحر البلطيق على معقلين ومركزين للمراقبة وثلاثة مخابئ
للعدو في بلدة نوفوسيلوفسكوي".
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لـ زيبينسكي، خلال سجال مدفعي دمرت مدفعية مجموعة قوات "الغرب" طاقمي مدفعية هاون للعدو في بلدتي روزوفكا وستيلماخوفكا.
كما أعلن رئيس المركز الصحفي لقوات تجمع "زاباد"، أن القوات الروسية أحبطت محاولة أوكرانية لنقل قوات من الاحتياط إلى خط المواجهة على محور كوبيانسك.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية
العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.