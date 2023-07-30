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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230730/القوات-المسلحة-الروسية-تتقدم-بنجاح-على-محور-كوبيانسك--1079559356.html
القوات المسلحة الروسية تتقدم بنجاح على محور كوبيانسك
القوات المسلحة الروسية تتقدم بنجاح على محور كوبيانسك
استمر تجمع القوات المسلحة الروسية "زاباد" في التقدم بنجاح على محور كوبيانسك، وفي يوم واحد تقدمت القوات 300 متر في اتجاه نوفوسيلوفسكي في عمق دفاع العدو، وخسرت... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T07:50+0000
2023-07-30T07:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "على محور كوبيانسك، واصلت مفارز الهجوم التابعة لمجموعة القوات "زاباد" عملياتها الهجومية في اتجاه منطقة نوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية وتقدمت 300 متر في عمق دفاع العدو".كما تم استهداف وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تيمكوفكا وساندي وأولشان ونوفوملينسك في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا ونوفوسيلوفسكي وأرتيموفكا في لوغانسك. كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 125 في منطقة إيزبيتسكي في مقاطعة خاركوف.وأضافت الوزارة أن "خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 80 جنديًا أوكرانيًا وأربع مركبات بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدافع هاوتزر "دي-20".
https://sputnikarabic.ae/20230730/الدفاع-الروسية-تدمير-مستودع-ذخيرة-للواء-الدفاع-الأرضي-الـ24-الأوكراني-1079558501.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات المسلحة الروسية تتقدم بنجاح على محور كوبيانسك

07:50 GMT 30.07.2023
© Photo / Минобороны Россииدبابة روسية من طراز "تي 80 بي في" تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
© Photo / Минобороны России
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استمر تجمع القوات المسلحة الروسية "زاباد" في التقدم بنجاح على محور كوبيانسك، وفي يوم واحد تقدمت القوات 300 متر في اتجاه نوفوسيلوفسكي في عمق دفاع العدو، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 80 جنديا و6 قطع من المعدات، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة: "على محور كوبيانسك، واصلت مفارز الهجوم التابعة لمجموعة القوات "زاباد" عملياتها الهجومية في اتجاه منطقة نوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية وتقدمت 300 متر في عمق دفاع العدو".
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الأرضي الـ24 الأوكراني
07:10 GMT
كما تم استهداف وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تيمكوفكا وساندي وأولشان ونوفوملينسك في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا ونوفوسيلوفسكي وأرتيموفكا في لوغانسك. كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 125 في منطقة إيزبيتسكي في مقاطعة خاركوف.
وأضافت الوزارة أن "خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 80 جنديًا أوكرانيًا وأربع مركبات بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدافع هاوتزر "دي-20".
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Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
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