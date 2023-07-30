https://sputnikarabic.ae/20230730/القوات-المسلحة-الروسية-تتقدم-بنجاح-على-محور-كوبيانسك--1079559356.html
القوات المسلحة الروسية تتقدم بنجاح على محور كوبيانسك
القوات المسلحة الروسية تتقدم بنجاح على محور كوبيانسك
استمر تجمع القوات المسلحة الروسية "زاباد" في التقدم بنجاح على محور كوبيانسك، وفي يوم واحد تقدمت القوات 300 متر في اتجاه نوفوسيلوفسكي في عمق دفاع العدو، وخسرت... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T07:50+0000
2023-07-30T07:50+0000
2023-07-30T07:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقالت الوزارة: "على محور كوبيانسك، واصلت مفارز الهجوم التابعة لمجموعة القوات "زاباد" عملياتها الهجومية في اتجاه منطقة نوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية وتقدمت 300 متر في عمق دفاع العدو".كما تم استهداف وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تيمكوفكا وساندي وأولشان ونوفوملينسك في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا ونوفوسيلوفسكي وأرتيموفكا في لوغانسك. كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 125 في منطقة إيزبيتسكي في مقاطعة خاركوف.وأضافت الوزارة أن "خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 80 جنديًا أوكرانيًا وأربع مركبات بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدافع هاوتزر "دي-20".
https://sputnikarabic.ae/20230730/الدفاع-الروسية-تدمير-مستودع-ذخيرة-للواء-الدفاع-الأرضي-الـ24-الأوكراني-1079558501.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات المسلحة الروسية تتقدم بنجاح على محور كوبيانسك
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استمر تجمع القوات المسلحة الروسية "زاباد" في التقدم بنجاح على محور كوبيانسك، وفي يوم واحد تقدمت القوات 300 متر في اتجاه نوفوسيلوفسكي في عمق دفاع العدو، وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 80 جنديا و6 قطع من المعدات، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
وقالت الوزارة: "على محور كوبيانسك، واصلت مفارز الهجوم التابعة لمجموعة القوات "زاباد" عملياتها الهجومية في اتجاه منطقة نوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية وتقدمت 300 متر في عمق دفاع العدو".
كما تم استهداف وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تيمكوفكا وساندي وأولشان ونوفوملينسك في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا ونوفوسيلوفسكي وأرتيموفكا في لوغانسك. كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 125 في منطقة إيزبيتسكي في مقاطعة خاركوف.
وأضافت الوزارة أن "خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت أكثر من 80 جنديًا أوكرانيًا وأربع مركبات بالإضافة إلى مدفعية ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" ومدافع هاوتزر "دي-20".