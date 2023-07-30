https://sputnikarabic.ae/20230730/الكويت-تعلن-زيارة-وفد-من-وزارة-النفط-الكويتية-إلى-العراق-في-سبتمبر-لبحث-الحقول-المشتركة-1079564547.html

الكويت تعلن زيارة وفد من وزارة النفط الكويتية إلى العراق في سبتمبر لبحث الحقول المشتركة

الكويت تعلن زيارة وفد من وزارة النفط الكويتية إلى العراق في سبتمبر لبحث الحقول المشتركة

أعلن وزير الخارجية الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح، أن وفدا من وزارة النفط سيزور بغداد في شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، لبحث ملف الحقول النفطية المشتركة بين... 30.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-30T10:51+0000

2023-07-30T10:51+0000

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بغداد - سبوتنيك. وقال الوزير الكويتي في مؤتمر صحفي خلال زيارته بغداد ولقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأحد، "هناك فريق من وزارة النفط الكويتية سيكون في بغداد يوم 10 سبتمبر التباحث حول الحقول المشتركة".وأكد الصباح أن "حل المشاكل سيدفع بالعلاقات إلى مواقع متقدمة.. وجدت رغبة صادقة لحل المشاكل بين البلدين".وكان وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قال اليوم الأحد، إنه ناقش مع نظيره الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، ملف ترسيم الحدود وضرورة الاتفاق على استمرار انعقاد اللجان بشأن الملف.ونقلت قناة "السومرية نيوز"، ظهر اليوم الأحد، عن فؤاد حسين، أن علاقات العراق مع الكويت متطورة وسوف تستمر بين البلدين، مضيفا أنه بحث تعزيز تلك العلاقات الثنائية، وأهم الملفات فيها، وعلى رأسها الملف النفطي والحقول المشتركة.وأكد وزير الخارجية العراقي أنه ناقش مع الجابر الصباح "كيفية حماية العلاقات الجيدة بين العراق والكويت وكيفية تطويرها وتطرقنا إلى عملية تسهيل الزيارات بين البلدين"، مشددا على ضرورة إنهاء المسائل الحدودية بين الطرفين، بدعوى أن الإطار الصحيح لحل المشكلات هو الحوار".ومن ناحيته، ذكر وزير الخارجية الكويتي، سالم عبد الله الجابر الصباح، أنه يشعر بأنه مع أهله في بغداد، موضحا أنه أجرى مباحثات مثمرة جدا عازما على تنفيذ ما جرى بالمباحثات"، مشيرا إلى أنه "علينا العمل على إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية".وشدد الصباح على أن الكويت حريصة على إعادة الأمور إلى نصابها حيال العلاقات مع العراق، حيث وجد تطابقا لوجهات النظر مع الجانب العراقي، موضحا أن بلاده قررت فتح ملحقية تجارية بالقنصلية الكويتية في البصرة.يأتي ذلك في ظل سعي الكويت والعراق لحل الخلافات بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال عبد القادر النايل، عضو الميثاق الوطني العراقي لـ"سبوتنيك"، إن مشروع ميناء مبارك الكويتي على جزيرة بوبيان، التي تقع على مقربة من السواحل العراقية - الكويتية، يثير الجدل وتتزايد أهميته لإطلاله على قناة مرور ناقلات النفط والبواخر التجارية القادمة إلى الموانئ العراقية.

https://sputnikarabic.ae/20230730/وزير-الخارجية-العراقي-الملف-النفطي-والحقول-المشتركة-كانت-جزءا-من-مباحثاتنا-مع-الكويت-1079563420.html

https://sputnikarabic.ae/20230730/وزير-الخارجية-الكويتي-يتوجه-إلى-العراق-في-زيارة-رسمية-1079559467.html

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