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https://sputnikarabic.ae/20230730/المبعوث-الأممي-إلى-ليبيا-يؤكد-ضرورة-تشكيل-حكومة-ومجلس-نواب-موحدين-وإقرار-قانون-الانتخابات-1079569420.html
المبعوث الأممي إلى ليبيا يؤكد ضرورة تشكيل حكومة ومجلس نواب موحدين وإقرار قانون الانتخابات
المبعوث الأممي إلى ليبيا يؤكد ضرورة تشكيل حكومة ومجلس نواب موحدين وإقرار قانون الانتخابات
أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الأحد، على "ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة"، داعيا لإقرار قوانين الانتخابات. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T14:02+0000
2023-07-30T14:02+0000
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وقال باتيلي، إنه "يجب تشكيل حكومة موحدة ومجلس نواب موحد وتمكن المواطنين من التنقل بحرية في جميع أنحاء بلدهم"، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي السبيل الوحيد لبناء ليبيا الجديدة.وطالب "الشركاء الدوليين دعم المسار السياسي في ليبيا لإنجاح إجراء ‫الانتخابات"، مبينا أنه حان الوقت لتكون ليبيا قوة اقتصادية فعالة في المنطقة، مشيرا إلى أنه لن تقوم الدولة الليبية ورئيس البرلمان لا يستطيع السفر إلى طرابلس ومصراتة.ولفت باتيلي، أنه "لابد من طي صفحة الماضي والذهاب نحو السلام، وأن يستفيد جميع الليبيين من موارد الدولة حيث يجب ألا يتم بناء البلد على النزاعات والانقسامات"، مؤكدًا أن البعثة الأممية تعمل على دعم الليبيين والجمع بينهم ولا تسعى لتغليب طرف على حساب.وشدد على أنه لا يمكن بناء البلاد بوجود ترتيبات وحكومات انتقالية لا نهاية لها، معتبرًا أن من يسعون لترتيبات انتقالية جديدة يريدون بها تقسيم الكعكة وسيذكر التاريخ لهم ذلك، على حد قوله.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون عقدها.
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أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, عبد الحميد الدبيبة, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح, عبد الحميد الدبيبة, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

المبعوث الأممي إلى ليبيا يؤكد ضرورة تشكيل حكومة ومجلس نواب موحدين وإقرار قانون الانتخابات

14:02 GMT 30.07.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIAمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
© AFP 2023 / MAHMUD TURKIA
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أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، اليوم الأحد، على "ضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة"، داعيا لإقرار قوانين الانتخابات.
وقال باتيلي، إنه "يجب تشكيل حكومة موحدة ومجلس نواب موحد وتمكن المواطنين من التنقل بحرية في جميع أنحاء بلدهم"، مؤكدا أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية هي السبيل الوحيد لبناء ليبيا الجديدة.
وطالب "الشركاء الدوليين دعم المسار السياسي في ليبيا لإنجاح إجراء ‫الانتخابات"، مبينا أنه حان الوقت لتكون ليبيا قوة اقتصادية فعالة في المنطقة، مشيرا إلى أنه لن تقوم الدولة الليبية ورئيس البرلمان لا يستطيع السفر إلى طرابلس ومصراتة.
ولفت باتيلي، أنه "لابد من طي صفحة الماضي والذهاب نحو السلام، وأن يستفيد جميع الليبيين من موارد الدولة حيث يجب ألا يتم بناء البلد على النزاعات والانقسامات"، مؤكدًا أن البعثة الأممية تعمل على دعم الليبيين والجمع بينهم ولا تسعى لتغليب طرف على حساب.
وشدد على أنه لا يمكن بناء البلاد بوجود ترتيبات وحكومات انتقالية لا نهاية لها، معتبرًا أن من يسعون لترتيبات انتقالية جديدة يريدون بها تقسيم الكعكة وسيذكر التاريخ لهم ذلك، على حد قوله.
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وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، حيث ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون عقدها.
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