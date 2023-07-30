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بعد تهديدات نصر الله... استنفار في الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

بعد تهديدات نصر الله... استنفار في الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان

عزز الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، من قواته على الحدود مع لبنان، وذلك تحسبا لأي تهديدات من "حزب الله" اللبناني، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لأمينه العام حسن نصر... 30.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-30T08:31+0000

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وحسب موقع "I24"، فإنه من المقرر أن يعقد اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جلسة مع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، وكبار المسؤولين في الجيش لبحث تهديدات أمين عام "حزب الله"، حسن نصر الله.وأضاف الموقع أنه سيتم خلال الجلسة تقييم الأوضاع خصوصا فيما يتعلق بالخيام التي نصبها "حزب الله" واستعراض عدة سيناريوهات بهذا الخصوص.وأوضح أن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، صادق على خطط عسكرية في حال تدهور الأوضاع على الحدود مع لبنان، موعزا برفع مستوى الاستعداد لسيناريوهات مختلفة على طول الحدود.وتحتج إسرائيل على قيام "حزب الله" اللبناني بنصب خيمة على الحدود، منذ يونيو/ حزيران الماضي، وطالبت بإزالتها، فيما يقول لبنان إن الخيمة داخل الأراضي اللبنانية، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب من الجزء اللبناني الذي تسيطر عليه من قرية الغجر.وأمس السبت، أكد نصر الله، أن "حزب الله جاهز لأي حماقة إسرائيلية تجاه لبنان".وقال نصر الله، في كلمة له، خلال مراسم إحياء ذكرى العاشر من محرم، إن "المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة للردع والمواجهة والتحرير أمام أي حماقة إسرائيلية"، مضيفا أن "المقاومة في لبنان لن تتخلى عن مسؤوليتها ولن تتخلى أمام الكيان المتزلزل".وتابع: "إسرئيل تتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة، بينما هي من تستمر في احتلال الأرض ولا سيما في الغجر اللبنانية"، مؤكدا أن "المنطقة لن ترتاح قبل اقتلاع ما وصفها "الغدة السرطانية"، في إشارة إلى إسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20230729/نصر-الله-يحذر-من-أي-حماقة-إسرائيلية-ويؤكد-جاهزية-الحزب-للردع-والمواجهة-1079531856.html

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