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بوتين: روسيا توسع حجم قواتها البحرية وهناك 30 سفينة جديدة ستنضم إلى الأسطول هذا العام - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230730/بوتين-روسيا-توسع-حجم-قواتها-البحرية-وهناك-30-سفينة-جديدة-ستنضم-إلى-الأسطول-هذا-العام---عاجل-1079560089.html
بوتين: روسيا توسع حجم قواتها البحرية وهناك 30 سفينة جديدة ستنضم إلى الأسطول هذا العام - عاجل
بوتين: روسيا توسع حجم قواتها البحرية وهناك 30 سفينة جديدة ستنضم إلى الأسطول هذا العام - عاجل
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن روسيا توسع حجم قواتها البحرية، لافتا إلى أن هناك 30 سفينة جديدة ستنضم إلى الأسطول هذا العام. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T08:31+0000
2023-07-30T08:40+0000
فلاديمير بوتين
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جاء ذلك خلال كلمته أثناء حضوره الاستعراض البحري احتفالا بيوم البحرية الروسية في مدينة سان بطرسبورغ برفقة عدد من القادة الأفارقة.
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فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا توسع حجم قواتها البحرية وهناك 30 سفينة جديدة ستنضم إلى الأسطول هذا العام - عاجل

08:31 GMT 30.07.2023 (تم التحديث: 08:40 GMT 30.07.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن روسيا توسع حجم قواتها البحرية، لافتا إلى أن هناك 30 سفينة جديدة ستنضم إلى الأسطول هذا العام.
جاء ذلك خلال كلمته أثناء حضوره الاستعراض البحري احتفالا بيوم البحرية الروسية في مدينة سان بطرسبورغ برفقة عدد من القادة الأفارقة.
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Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
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