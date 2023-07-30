https://sputnikarabic.ae/20230730/بوتين-روسيا-توسع-حجم-قواتها-البحرية-وهناك-30-سفينة-جديدة-ستنضم-إلى-الأسطول-هذا-العام---عاجل-1079560089.html
بوتين: روسيا توسع حجم قواتها البحرية وهناك 30 سفينة جديدة ستنضم إلى الأسطول هذا العام - عاجل
بوتين: روسيا توسع حجم قواتها البحرية وهناك 30 سفينة جديدة ستنضم إلى الأسطول هذا العام - عاجل
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن روسيا توسع حجم قواتها البحرية، لافتا إلى أن هناك 30 سفينة جديدة ستنضم إلى الأسطول هذا العام. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T08:31+0000
2023-07-30T08:31+0000
2023-07-30T08:40+0000
فلاديمير بوتين
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جاء ذلك خلال كلمته أثناء حضوره الاستعراض البحري احتفالا بيوم البحرية الروسية في مدينة سان بطرسبورغ برفقة عدد من القادة الأفارقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين
بوتين: روسيا توسع حجم قواتها البحرية وهناك 30 سفينة جديدة ستنضم إلى الأسطول هذا العام - عاجل
08:31 GMT 30.07.2023 (تم التحديث: 08:40 GMT 30.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن روسيا توسع حجم قواتها البحرية، لافتا إلى أن هناك 30 سفينة جديدة ستنضم إلى الأسطول هذا العام.
جاء ذلك خلال كلمته أثناء حضوره الاستعراض البحري احتفالا بيوم البحرية الروسية في مدينة سان بطرسبورغ برفقة عدد من القادة الأفارقة.