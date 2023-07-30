https://sputnikarabic.ae/20230730/بوتين-يؤكد-أن-روسيا-لا-ترغب-في-الصدام-مع-الناتو-والهجوم-الأوكراني-المضاد-لم-يغير-الوضع-في-الميدان-1079567208.html

بوتين يؤكد أن روسيا لا ترغب في الصدام مع الناتو.. والهجوم الأوكراني المضاد لم يغير الوضع في الميدان

بوتين يؤكد أن روسيا لا ترغب في الصدام مع الناتو.. والهجوم الأوكراني المضاد لم يغير الوضع في الميدان

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تريد الدخول في صدام مباشر مع حلف شمال الأطلسي، محذرًا في الوقت ذاته من أنه إن كان هناك من يريد مثل هذا الصدام فإن روسيا... 30.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-30T13:33+0000

2023-07-30T13:33+0000

2023-07-30T13:33+0000

راديو

عالم سبوتنيك

العالم العربي

أخبار العالم الآن

روسيا

أخبار روسيا اليوم

فلاديمير بوتين

أخبار فلسطين اليوم

الناتو

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1e/1079566863_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_c5ee8146e7846a7b31cb7289e94a23eb.png

بوتين يؤكد أن روسيا لا ترغب في الصدام مع الناتو.. واجتماعات فلسطينية في القاهرة لتحقيق الوحدة الوطنية بوتين يؤكد أن روسيا لا ترغب في الصدام مع الناتو.. واجتماعات فلسطينية في القاهرة لتحقيق الوحدة الوطنية

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي في سانت بطرسبورغ، "نحن مستعدون دائمًا لأي سيناريو، ولكن لا أحد يريد ذلك، وبمبادرة من الجانب الأمريكي شكلنا في وقت معين آلية خاصة لمنع الصدامات، ورؤساء إدارات معينة من الجانبين يتواصلون مباشرة ولديهم الفرصة للتشاور بشأن أي موقف متأزم".ولفت إلى أن القوات الأوكرانية تكبدت منذ بدء هجومها المضاد في الرابع من يونيو خسائر ثقيلة، بينها 415 دبابة وأكثر من 1300 مدرعة، ثلثاها غربية الصنع.وأوضح أنه إذا لجأ الناتو لهذه الخطوة، فإن روسيا ستكون مستعدة لذلك، علماً بأن هناك أطماع أوروبية في بعض الأراضي الأوكرانية والبيلاروسية من قبل بولونيا وبعض دول أوروبا الشرقيةوأضاف: على جانب آخر نجد أن روسيا تبحث عن سلام وحلول سلمية ولكن الغرب يدفع في هذا الاتجاه ويقدم السلاح بل بدأت تزيد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية من نوعية الأسلحة التي تقدمها لأوكرانيا.اجتماع الأمناء العامين في القاهرة.. تطلعات للخروج بنتائج إيجابية وتحقيق الوحدة الوطنيةتستضيف العاصمة المصرية القاهرة اجتماع الفصائل الفلسطينية، لبحث إنهاء الانقسام السياسي والوحدة الوطنية، استجابة لدعوة الرئيس محمود عباس، للمشاركة في اجتماع الأمناء العامين، في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على جنين ومخيّمها، والذي استمر ليومين، وأدى لمقتل 13 مواطنا وإصابة أكثر من 100.حركة الجهاد الإسلامي أعلنت عدم مشاركتها في الاجتماعات، نظرا لما قالت إنه اعتقال لكوادرها في الضفة من قبل أمن السلطة.ولفت إلى ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية حتى يمكن مواجهة ما وصفه بـ "جرائم الاحتلال" التي يتم ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني، محذرا من تصفية المشروع الوطني.وقال أستاذ العلاقات الدولية، طارق فهمي، إن هناك توجه جديد للقوى الفلسطينية وفصائلها المجتمعين في القاهرة، بمشاركة القيادة الفلسطينية برئاسة محمود عباس وأيضاً قيادة حركة حماس وعدد كبير من الفصائل وصل إلى 14 فصيل، لكن بطبيعة الحال لم تحضر حركة الجهاد والجبهة الشعبية الخاصة بالخريطة الفلسطينية التي واجهت صعوبات في الفترة الأخيرة.وأشار إلى أن القضية ليست بمن حضر، وإنما هي مرتبطة بما سوف يتم الاتفاق عليه، الحديث العام حول فكرة المصالحة الكاملة من المتوقع أنه لن يتم، لأن الحديث الآن عن حكومة توافقية تمهد الأجواء لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وإعادة إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية هذا هو الهدف الرئيسي من اجتماع القاهرة بالإضافة إلى تحديد استراتيجية المواجهة مع الجانب الإسرائيلي خصوصاً في الضفة الغربية.السعودية تدعو الأطراف السودانية لوقف التصعيد.. والجيش يشترط إزالة العقبات للعودة إلى مفاوضات جدةشدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على ضرورة التزام جميع الأطراف السودانية، من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني وحماية المدنيين لوصول المساعدات الأساسية.جاء ذلك خلال اتصاله بقائد الجيش السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، جدد فيه دعوة الرياض للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ووقف كافة أشكال التصعيد السياسي واللجوء الى حل سياسي.من جهتها، قالت وزارة الخارجية السودانية إن وفد الجيش السوداني إلى مفاوضات جدة، سيكون جاهزا للعودة إلى طاولة التفاوض، متى ما تمكنت الوساطة السعودية -الأميركية من إزالة العقبات والمعوقات التي حالت دون مواصلة المباحثات.وأشارت الخارجية السودانية، في بيان، إلى رغبة القوات المسلحة في التوصل لاتفاق، يمهد الطريق لمناقشة قضايا ما بعد الحرب، لكن قوات الدعم السريع واصلت انتهاكاتها ولم تلتزم بما وقّعت عليه في جدة، بحسب البيان.وأرجع عدم جدوى منبر جدة حتى الآن إلى أن كلا الطرفين المتقاتلين يحاول أن يفرض واقعًا على الأرض قبل أن يجلس للتفاوض، مشيرا إلى أن كلا الطرفين مستعد للتفاوض لكن بعد أن يكسب المعركة العسكرية أولا.الملك محمد السادس يشدد على ضرورة عودة العلاقات لطبيعتها بين المغرب والجزائرقال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إن بلاده تأمل في عودة العلاقات إلى طبيعتها مع الجزائر، وأن يتم فتح الحدود، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما.في خطاب العرش، جدد الملك محمد السادس دعوته إلى الجزائر، وأن يدها ممدودة لجارتها، مبينا حرص المغرب على إقامة علاقات وطيدة مع الدول الشقيقة والصديقة، وخاصة دول الجوار.وأضاف أنه خلال الأشهر الأخيرة، يتساءل العديد من الناس عن العلاقات بين المغرب والجزائر، وهي علاقات مستقرة نتطلع لأن تكون أفضل، وأن تعود الأمور إلى طبيعتها ويتم فتح الحدود بين البلدين والشعبين.وقال نور الدين ختال الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، إن دعوة العاهل المغربي تلقتها الجزائر بكثير من البرود، لأن الملك المغربي يقفز فوق الحقائق، ويتجاهل كثيرا من الحقائق على الأرض منها دعم المغرب لحركات إرهابية وعمل قرصنة إلكترونية بمساعدة إسرائيلية على مواقع جزائرية حساسة.وأشار إلى أنه كان من الأجدر ألا يتجاهل الواقع ويرد على مطالبات الجزائر بإيضاح حول هذه الأمور، لافتا إلى أن الأمر أعقد بكثير من مجرد دعوة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب إجراءات عملية على الأرض والتوقف عن دعم هذه الأمور التي تضر بالجزائر.وأشار إلى أن العاهل المغربي سبق أن اقترح على الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نبذ الخلافات، والجلوس على طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة، وتنسيق العمل بشأن مستقبل العلاقات بينهما.فرنسا والصين.. مطالبات بزيادة الاستثمارات والعمل على استقرار التعاون مع أوروبادعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إلى مزيد من الاستثمارات الصينية في فرنسا، في حين يثير الاعتماد اقتصاديا على العملاق الآسيوي قلق دول غربية.وقال لومير في بكين إن بلاده ترحب بالمستثمرين الصينيين، لا سيما في مجال السيارات الكهربائية، والبطاريات، والتحوّل الطاقوي، لكنه لفت إلى أن بلاده ستنظر إلى ما هو ضمن نطاق السيادةبدوره، أبلغ نائب رئيس مجلس الدولة الصيني خه لي فنغ، وزير الاقتصاد الفرنسي، بأن بكين تأمل من فرنسا أن تعمل على استقرار التعاون بين بكين والاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يبحث فيه زعماء أوروبا عن طريقة تخلو من المخاطر للتعاون مع واحد من أكبر اقتصادات العالم.وأضاف أن الصين ترغب في تعزيز التعاون مع فرنسا في مجالات تقليدية مثل التمويل والعلوم والابتكار التكنولوجي.وأوضح أن هناك توسع صيني كبير في زيادة الاستثمارات وأخره كانت النظر إلى أفريقيا وزيادة نسب الاستثمار هناك، وأن الصين تعتبر المصٌدر الرئيسي بالنسبة لجميع أنحاء العالم.وأوضح أن فرنسا تنتظر المزيد من الاستثمارات الصينية خاصةً وأن الوضع الاقتصادي الأوروبي والفرنسي ليس بأحسن حال، وحالة التضخم وارتفاع نسب الفائدة بسبب الأوضاع السياسية الراهنة وبالتالي الاتجاه الحالي هو زيادة الاستثمارات الخارجية في الدول الأوروبية مما يساهم في وجود سيولة مالية وخاصةً في فرنسا.للمزيد من الأخبار تابعوا عالم سبوتنيك...

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

عالم سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, أخبار فلسطين اليوم, الناتو, أخبار أوكرانيا, аудио