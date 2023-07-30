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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230730/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1079557238.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T05:23+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
مدفع دي-30 التابع لقوات الجيش الروسي في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:23 GMT 30.07.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:23 GMT 30.07.2023
العلم الروسي على مبنى وزارة الدفاع الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي أوكراني بـ25 طائرة مسيرة على أهداف في شبه جزيرة القرم
04:16 GMT
05:23 GMT 30.07.2023
موسكو سيتي في الشتاء - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
مشاهد لآثار اصطدام طائرة مسيرة بأحد أبراج "موسكو سيتي"... فيديو
04:45 GMT
05:23 GMT 30.07.2023
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر خلال عمليات هجومية على معقلين للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك
03:33 GMT
05:23 GMT 30.07.2023
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري للقائد الروسي المارشال ألكسندر ميخائيلوفيتش فاسيليفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: إحباط هجوم إرهابي أوكراني بـ3 طائرات مسيرة على موسكو
02:32 GMT
05:22 GMT 30.07.2023
عمدة موسكو: طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية ليلا
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.
05:22 GMT 30.07.2023
صفارات الإنذار تدوي في مقاطعة نيكولاييف بأوكرانيا
أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا وفي الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة خيرسون.
05:21 GMT 30.07.2023
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 60 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد ، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 60 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 239 مقذوفا من عيارات مختلفة.
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