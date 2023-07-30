تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:23 GMT 30.07.2023
05:23 GMT 30.07.2023
05:23 GMT 30.07.2023
05:23 GMT 30.07.2023
05:22 GMT 30.07.2023
أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الروسية اعترضت طائرة مسيرة حاولت الهجوم على موسكو.
05:22 GMT 30.07.2023
أظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعة نيكولاييف في أوكرانيا وفي الجزء الذي لا تزال تسيطر عليه قوات كييف في مقاطعة خيرسون.
05:21 GMT 30.07.2023
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد ، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 60 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 239 مقذوفا من عيارات مختلفة.