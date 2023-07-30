https://sputnikarabic.ae/20230730/حماس-اجتماع-الفصائل-الفلسطينية-في-مصر-فرصة-لبلورة-خطة-وطنية-شاملة-1079564733.html
"حماس": اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر فرصة لبلورة خطة وطنية شاملة
"حماس": اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر فرصة لبلورة خطة وطنية شاملة
أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي يُعقد اليوم في مصر يجب أن يكون فرصة للتوصل إلى موقف وطني... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T10:54+0000
2023-07-30T10:54+0000
2023-07-30T10:54+0000
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غزة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان اليوم الأحد، إن "حماس تقتنص أي فرصة للحوار مع كل الأطراف الفلسطينية من أجل صياغة موقف وطني موحد، وكانت دائمًا تتحرك للوصول إلى وحدة وطنية لصالح القضية الفلسطينية".وأضاف أن "الهدف المركزي لحركة حماس هو أن نكون كفلسطينيين قادرين على صياغة خطة واحدة لمواجهة جرائم الاحتلال وانتهاكاته"، مشيرا إلى أن حركة حماس ترى أن هناك فرصة حقيقية لنجاح اجتماع الأمناء العامين.وأشار قاسم إلى أن "حماس ستبذل كل جهدها لإنجاحه وبلورة خطة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني"، مؤكدا أن "العمل الوحدوي ضرورة وطنية وسياسية لمواجهة الاحتلال".ودعا قاسم السلطة الفلسطينية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، قائلا "الاعتقال السياسي هو خطيئة وطنية وجريمة أخلاقية".ويجتمع اليوم في مدينة العلمين الجديدة شمالي جمهورية مصر العربية، الأمناء العامين للفصائل والحركات الفلسطينية بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.وأعلنت 3 فصائل فلسطينية، عدم مشاركتها في اجتماع الأمناء العامين للفصائل وذلك خلال تصريحات صحافية لمسؤولين في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، واثنتين من تنظيمات منظمة التحرير الفلسطينية هما، الصاعقة، والجبهة الشعبية/القيادة العامة.
https://sputnikarabic.ae/20230729/الرئيس-الفلسطيني-يصل-مدينة-العلمين-المصرية-في-زيارة-رسمية-1079543535.html
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أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم العربي, مصر, الأخبار
أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم العربي, مصر, الأخبار
"حماس": اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر فرصة لبلورة خطة وطنية شاملة
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الذي يُعقد اليوم في مصر يجب أن يكون فرصة للتوصل إلى موقف وطني موحد.
غزة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، في بيان اليوم الأحد، إن "حماس
تقتنص أي فرصة للحوار مع كل الأطراف الفلسطينية من أجل صياغة موقف وطني موحد، وكانت دائمًا تتحرك للوصول إلى وحدة وطنية لصالح القضية الفلسطينية".
وأضاف أن "الهدف المركزي لحركة حماس هو أن نكون كفلسطينيين قادرين على صياغة خطة واحدة لمواجهة جرائم الاحتلال وانتهاكاته"، مشيرا إلى أن حركة حماس ترى أن هناك فرصة حقيقية لنجاح اجتماع الأمناء العامين.
وأشار قاسم إلى أن "حماس ستبذل كل جهدها لإنجاحه وبلورة خطة وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال الصهيوني"، مؤكدا أن "العمل الوحدوي ضرورة وطنية وسياسية لمواجهة الاحتلال".
ودعا قاسم السلطة الفلسطينية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، قائلا "الاعتقال السياسي هو خطيئة وطنية وجريمة أخلاقية".
ويجتمع اليوم في مدينة العلمين
الجديدة شمالي جمهورية مصر العربية، الأمناء العامين للفصائل والحركات الفلسطينية بدعوة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وأعلنت 3 فصائل فلسطينية، عدم مشاركتها في اجتماع الأمناء العامين للفصائل وذلك خلال تصريحات صحافية لمسؤولين في حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، واثنتين من تنظيمات منظمة التحرير الفلسطينية هما، الصاعقة، والجبهة الشعبية/القيادة العامة.