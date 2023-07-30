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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230730/دبابة-روسية-تتصدى-لمجموعة-مدرعات-أمريكية-الصنع-فيديو-1079561048.html
دبابة روسية تتصدى لمجموعة مدرعات أمريكية الصنع... فيديو
دبابة روسية تتصدى لمجموعة مدرعات أمريكية الصنع... فيديو
نشرت مواقع تواصل اجتماعي لقطات للمعركة البطولية للدبابة الروسية مع رتل مكون من 7 عربات مصفحة للقوات المسلحة الأوكرانية على جبهة زابوروجيه. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T09:28+0000
2023-07-30T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تضمن الرتل، من بين مدرعات أخرى، دبابتين و5 مركبات مدرعة أمريكية من طراز "MRAP M1224 MaxxPro".قامت الدبابة بالمناورة بنشاط ومنع الرتل من المرور. في الوقت نفسه، كانت مدعومة بالمدفعية. وبأفعاله البطولية، أجبر الطاقم المركبات المدرعة على التوجه نحو حقل للألغام. كما أطلقت الدبابة النار بدقة على العدو.نتيجة لذلك، تم تدمير الرتل المدرع بالكامل، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
https://sputnikarabic.ae/20230730/القوات-المسلحة-الروسية-تتقدم-بنجاح-على-محور-كوبيانسك--1079559356.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

دبابة روسية تتصدى لمجموعة مدرعات أمريكية الصنع... فيديو

09:28 GMT 30.07.2023
© Sputnik . EVGENEY BEYTOV / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز "سبروت إس دي إم – 1"
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
© Sputnik . EVGENEY BEYTOV
/
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نشرت مواقع تواصل اجتماعي لقطات للمعركة البطولية للدبابة الروسية مع رتل مكون من 7 عربات مصفحة للقوات المسلحة الأوكرانية على جبهة زابوروجيه.
تضمن الرتل، من بين مدرعات أخرى، دبابتين و5 مركبات مدرعة أمريكية من طراز "MRAP M1224 MaxxPro".
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تتقدم بنجاح على محور كوبيانسك
07:50 GMT
قامت الدبابة بالمناورة بنشاط ومنع الرتل من المرور. في الوقت نفسه، كانت مدعومة بالمدفعية. وبأفعاله البطولية، أجبر الطاقم المركبات المدرعة على التوجه نحو حقل للألغام. كما أطلقت الدبابة النار بدقة على العدو.
نتيجة لذلك، تم تدمير الرتل المدرع بالكامل، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
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Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:15 GMT
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