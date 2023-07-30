https://sputnikarabic.ae/20230730/دبابة-روسية-تتصدى-لمجموعة-مدرعات-أمريكية-الصنع-فيديو-1079561048.html
دبابة روسية تتصدى لمجموعة مدرعات أمريكية الصنع... فيديو
دبابة روسية تتصدى لمجموعة مدرعات أمريكية الصنع... فيديو
نشرت مواقع تواصل اجتماعي لقطات للمعركة البطولية للدبابة الروسية مع رتل مكون من 7 عربات مصفحة للقوات المسلحة الأوكرانية على جبهة زابوروجيه. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T09:28+0000
2023-07-30T09:28+0000
2023-07-30T09:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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تضمن الرتل، من بين مدرعات أخرى، دبابتين و5 مركبات مدرعة أمريكية من طراز "MRAP M1224 MaxxPro".قامت الدبابة بالمناورة بنشاط ومنع الرتل من المرور. في الوقت نفسه، كانت مدعومة بالمدفعية. وبأفعاله البطولية، أجبر الطاقم المركبات المدرعة على التوجه نحو حقل للألغام. كما أطلقت الدبابة النار بدقة على العدو.نتيجة لذلك، تم تدمير الرتل المدرع بالكامل، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
https://sputnikarabic.ae/20230730/القوات-المسلحة-الروسية-تتقدم-بنجاح-على-محور-كوبيانسك--1079559356.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
دبابة روسية تتصدى لمجموعة مدرعات أمريكية الصنع... فيديو
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نشرت مواقع تواصل اجتماعي لقطات للمعركة البطولية للدبابة الروسية مع رتل مكون من 7 عربات مصفحة للقوات المسلحة الأوكرانية على جبهة زابوروجيه.
تضمن الرتل، من بين مدرعات أخرى، دبابتين و5 مركبات مدرعة أمريكية من طراز "MRAP M1224 MaxxPro".
قامت الدبابة بالمناورة بنشاط ومنع الرتل من المرور. في الوقت نفسه، كانت مدعومة بالمدفعية. وبأفعاله البطولية، أجبر الطاقم المركبات المدرعة على التوجه نحو حقل للألغام. كما أطلقت الدبابة النار بدقة على العدو.
نتيجة لذلك، تم تدمير الرتل المدرع
بالكامل، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".