https://sputnikarabic.ae/20230730/رئيس-حكومة-تصريف-الأعمال-اللبنانية-يعتبر-توقيت-الاشتباكات-الفلسطينية-في-عين-الحلوة-مشبوه-1079571200.html

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يعتبر توقيت الاشتباكات الفلسطينية في عين الحلوة "مشبوه"

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يعتبر توقيت الاشتباكات الفلسطينية في عين الحلوة "مشبوه"

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، أن "توقيت الاشتباكات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة في الظرف الإقليمي والدولي الراهن مشبوه"،... 30.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-30T15:41+0000

2023-07-30T15:41+0000

2023-07-30T15:41+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار فلسطين اليوم

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1a/1076307303_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e20c1350d67e01c4940cd0b819ff28eb.jpg

وقال ميقاتي، في بيان صادر عن الحكومة اللبنانية، إن "اشتباكات مخيم عين الحلوة تندرج في سياق المحاولات المتكررة لاستخدام الساحة اللبنانية لتصفية الحسابات الخارجية"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.وأضاف: أن "هذه الاشتباكات مرفوضة لعدة اسباب، لأنها تكرّس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة وهذا أمر مرفوض بالمطلق ويتطلب قرارا صارما من القيادات الفلسطينية باحترام السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة".وأكد ميقاتي، أن "الحكومة جاهدة لتحسين ظروف عيش اللاجئين الفلسطيينين في لبنان عبر إقرار الاستراتيجية الوطنية للاجئين الفلسطينين".وقتل القيادي في حركة فتح الفلسطينية، أبو أشرف العرموشي، في وقت سابق اليوم، بعد تعرض موكبه لإطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة في لبنان.وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "القيادي في حركة فتح أبو أشرف العرموشي قتل، بعد تعرضه لكمين مسلح مع مرافقيه في حي البساتين داخل مخيم عين الحلوة".وأضافت الوكالة أن هناك عدد آخر من القتلى والجرحى جراء اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية داخل المخيم الذي يقطن فيه لاجئين فلسطينيين جنوب لبنان".من جهته، أكد الجيش اللبناني، "إصابة أحد العسكريين بشظايا، إثر سقوط قذيفة هاون داخل أحد المراكز العسكرية في مخيم عين الحلوة"، مشيرا أن حالته الصحية مستقرة.

https://sputnikarabic.ae/20230730/قيادي-في-فتح-لـسبوتنيك-التوجه-لوقف-إطلاق-النار-وضبط-الوضع-الأمني-في-مخيم-عين-الحلوة--1079568715.html

https://sputnikarabic.ae/20211008/الفلسطينيون-في-مخيم-عين-الحلوة-يطالبون-الأونروا-بتأمين-احتياجاتهم-التعليمية-1050377526.html

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي