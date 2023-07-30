https://sputnikarabic.ae/20230730/رصد-مجموعة-من-أسماك-القرش-تلتهم-حوتا-ضخما-فيديو-1079575049.html
رصد مجموعة من أسماك القرش تلتهم حوتا ضخما... فيديو
رصد مجموعة من أسماك القرش تلتهم حوتا ضخما... فيديو
اعتادت أسماك القرش الأبيض العظيم والقرش الأزرق على التنقل لمسافة 8000 كيلو مترا سنويا معتمدة على حركة التيارات المائية في المحيطات. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T19:16+0000
2023-07-30T19:16+0000
2023-07-30T19:16+0000
مجتمع
نادي الفيديو
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وانتشر فيديو لأسماك قرش تتبعت رائحة جيفة حوت لقي حتفه مؤخرا إثر اصطدامه بباخرة.واجتذبت رائحة الحوت النافق أسماك القرش الجائعة والمدركة لاحتوائه على دهون مشبعة بأحماض "أوميغا- 3".وبعد أن انتهت الأسماك من التهام جثة الحوت بدأت جثه بالغوص إلى قاع المحيط حيث لم يتبق سوى الهيكل العظمي.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رصد مجموعة من أسماك القرش تلتهم حوتا ضخما... فيديو
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اعتادت أسماك القرش الأبيض العظيم والقرش الأزرق على التنقل لمسافة 8000 كيلو مترا سنويا معتمدة على حركة التيارات المائية في المحيطات.
وانتشر فيديو لأسماك قرش تتبعت رائحة جيفة حوت لقي حتفه مؤخرا إثر اصطدامه بباخرة.
واجتذبت رائحة الحوت النافق أسماك القرش الجائعة والمدركة لاحتوائه على دهون مشبعة بأحماض "أوميغا- 3".
وانتظرت أسماك القرش الأزرق دورها بعد أن أشبع القرش الأبيض العظيم (الأثقل منها بـ10 أضعاف) حاجته من الحوت.
وبعد أن انتهت الأسماك من التهام جثة الحوت بدأت جثه بالغوص إلى قاع المحيط حيث لم يتبق سوى الهيكل العظمي.