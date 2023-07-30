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https://sputnikarabic.ae/20230730/صاروخ-فيخر-ينال-من-مدرعة-أوكرانية-بعد-مواجهة-التمساح-فيديو-1079570024.html
صاروخ "فيخر" ينال من مدرعة أوكرانية بعد مواجهة "التمساح"... فيديو
صاروخ "فيخر" ينال من مدرعة أوكرانية بعد مواجهة "التمساح"... فيديو
واصلت وحدات الجيش الأوكراني محاولاتها الفاشلة في خضم "الهجوم" حيث تتكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة، لا سيما المدرعات الثقيلة التي أصبحت فريسة سهلة سلاحي... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T14:47+0000
2023-07-30T14:47+0000
روسيا
رصد عسكري
سلاح روسيا
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد مقطع فيديو لمروحية "كا-52" بعد استهدافها لمدرعة أوكرانية "بي إم بي" توجهت إلى قدرها المحتوم بعد مواجهة (التمساح).ويذكر أن المواجهة دارت على محور جنوب دونيتسك الذي تتعرض فيه قوات نظام كييف لهزائم متتالية.
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روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا

صاروخ "فيخر" ينال من مدرعة أوكرانية بعد مواجهة "التمساح"... فيديو

14:47 GMT 30.07.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
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واصلت وحدات الجيش الأوكراني محاولاتها الفاشلة في خضم "الهجوم" حيث تتكبد قوات نظام كييف خسائر فادحة، لا سيما المدرعات الثقيلة التي أصبحت فريسة سهلة سلاحي الطيران والمدفعية الروسيتين.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد مقطع فيديو لمروحية "كا-52" بعد استهدافها لمدرعة أوكرانية "بي إم بي" توجهت إلى قدرها المحتوم بعد مواجهة (التمساح).

وأطلقت "كا- 52" صاروخ "فيخر" الموجه بعد رصد المدرعة المعادية والذي سرعان ما حول المدرعة إلى خردة محترقة أسوة بآلاف المدرعات الأوكرانية المدمرة.

ويذكر أن المواجهة دارت على محور جنوب دونيتسك الذي تتعرض فيه قوات نظام كييف لهزائم متتالية.
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Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:15 GMT
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