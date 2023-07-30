عربي
https://sputnikarabic.ae/20230730/طاقم-سو--34-يتجنب-الاصطدام-بمسيرة-أمريكية-في-سوريا-1079575830.html
طاقم "سو- 34" يتجنب الاصطدام بمسيرة أمريكية في سوريا
طاقم "سو- 34" يتجنب الاصطدام بمسيرة أمريكية في سوريا
أعلن العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن مسيّرة "إم كيو-9" تابعة لتحالف مكافحة الإرهاب الموالي للولايات... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T20:52+0000
2023-07-30T20:52+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104273/34/1042733435_0:82:2089:1257_1920x0_80_0_0_3deb8df8ad6dfb193e84c6577ce778ea.jpg
وأضاف غورينوف اليوم الأحد: "في 30 تموز (يوليو) الساعة 6.53 على ارتفاع 5000 متر في منطقة الرقة، سُجل مرة أخرى اقتراب خطير من قبل طائرة بدون طيار من طراز "إم كيو- 9" من طائرة من طراز "سو- 34" تابعة لقوات الفضاء الروسية على مسافة تقل عن 100 متر في الجو".كما لفت غورينوف الانتباه إلى حقيقة أن "هذه الطلعة الجوية لطائرة التحالف بدون طيار لم تتضمن نية بعدم التصادم (من قبل الطائرة الأمريكية".وأوضح غورينوف أن "التحالف" سجل 12 حالة انتهاك لبروتوكولات منع الاصطدام خلال النهار.وختم: "في منطقة التنف، سجل أربعة أزواج من مقاتلات F-16 وزوجين من مقاتلات F-35 وطائرة واحدة متعددة الأغراض بدون طيار تابعة للتحالف اختراقات في منطقة التنف".
https://sputnikarabic.ae/20230720/مركز-المصالحة-الروسي-يسجل-خروقات-جوية-من-قوات-التحالف-في-سوريا-1079257613.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104273/34/1042733435_152:0:1935:1337_1920x0_80_0_0_7e6ddc95f32e5f55d1f8ed2c5bdf9f8a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار سوريا اليوم

طاقم "سو- 34" يتجنب الاصطدام بمسيرة أمريكية في سوريا

20:52 GMT 30.07.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصور"مقاتلة "سو-34" - معرض "ماكس 2019" للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019
مقاتلة سو-34 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن مسيّرة "إم كيو-9" تابعة لتحالف مكافحة الإرهاب الموالي للولايات المتحدة اقتربت بشكل خطير من مقاتلة "سو- 34" تابعة لقوات الفضاء الروسية على مسافة أقل من 100 متر في الجو
وأضاف غورينوف اليوم الأحد: "في 30 تموز (يوليو) الساعة 6.53 على ارتفاع 5000 متر في منطقة الرقة، سُجل مرة أخرى اقتراب خطير من قبل طائرة بدون طيار من طراز "إم كيو- 9" من طائرة من طراز "سو- 34" تابعة لقوات الفضاء الروسية على مسافة تقل عن 100 متر في الجو".
إف- 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
مركز المصالحة الروسي يسجل خروقات جوية من قوات "التحالف" في سوريا
20 يوليو, 20:08 GMT
كما لفت غورينوف الانتباه إلى حقيقة أن "هذه الطلعة الجوية لطائرة التحالف بدون طيار لم تتضمن نية بعدم التصادم (من قبل الطائرة الأمريكية".
تم تجنب الاصطدام بفضل الكفاءة المهنية للطيارين الروس والإجراءات التي اتخذوها في الوقت المناسب.
وأوضح غورينوف أن "التحالف" سجل 12 حالة انتهاك لبروتوكولات منع الاصطدام خلال النهار.
وختم: "في منطقة التنف، سجل أربعة أزواج من مقاتلات F-16 وزوجين من مقاتلات F-35 وطائرة واحدة متعددة الأغراض بدون طيار تابعة للتحالف اختراقات في منطقة التنف".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала