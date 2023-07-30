https://sputnikarabic.ae/20230730/عبد-اللهيان-علاقتنا-القوية-بالعراق-تساعد-على-الاستقرار-في-المنطقة-1079571451.html

عبد اللهيان: علاقتنا القوية بالعراق تساعد على الاستقرار في المنطقة

عبد اللهيان: علاقتنا القوية بالعراق تساعد على الاستقرار في المنطقة

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، إن العلاقات بين بلاده والعراق تقوم على العلاقات الشعبية والتعاون الشامل بين البلدين. 30.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-30T15:54+0000

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات وزير الخارجية الايراني جاءت على هامش استقباله ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت، التي تقوم بزيارة إلى طهران.وأكد عبد اللهيان خلال الاجتماع مع بلاسخارت أن العلاقة بين إيران والعراق علاقة رصينة وقوية، مضيفا أن "العلاقات القوية والواسعة بين البلدين تقوم على العلاقات الشعبية والتعاون الرسمي الشامل"، بدعوى أن تلك العلاقات الجيدة تساعد بشكل كبير على الاستقرار والتنمية والأمن المستدام في المنطقة.وشدد وزير الخارجية الإيراني على أهمية دور العراق الإقليمي عبر الإشارة إلى العلاقات البناءة والمتميزة بين البلدين، مشيرا إلى أهمية أمن الحدود بين بلاده والعراق وضرورة التطبيق الصارم للاتفاقية الأمنية بين البلدين.ومن جانبها، أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت، أهمية الدور البناء لإيران فيما يتعلق بالعراق، منوهة إلى التطورات الداخلية والإقليمية المتعلقة بالعراق.ويشار إلى أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، قد التقى، بنظيره الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، في السابع من الشهر الجاري، على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري لدول حركة عدم الانحياز، الذي عقد في أذربيجان من 5-6 يوليو/تموز الجاري، وبحثا التنسيق الاستراتيجي بشأن القضايا الإقليمية والدولية.وأكدت الخارجية العراقية في بيان لها، أن الطرفين بحثا سبل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائي، والتنسيق الاستراتيجي بينهما بشأن القضايا الإقليمية والدولية، في وقت أشار فؤاد حسين إلى وجوب استقرار العلاقات في منطقة الشرق الأوسط لكونه يصب في مصلحة البلدين والمنطقة ككل.من جانبه، أكد عبد اللهيان أن العلاقات بين البلدين في أفضل حالاتها، معربا عن شكره للعراق لدورها في تطبيع العلاقات بين إيران والسعودية.

https://sputnikarabic.ae/20230707/العراق-وإيران-يبحثان-التنسيق-الاستراتيجي-بشأن-القضايا-الإقليمية-والدولية-1078817984.html

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