https://sputnikarabic.ae/20230730/عرض-للبحرية-الروسية-في-سوريا-فيديو-1079566520.html
عرض للبحرية الروسية في سوريا... فيديو
عرض للبحرية الروسية في سوريا... فيديو
أقيم عرض لمجموعة البحر الأبيض المتوسط التابعة للبحرية الروسية احتفالا بيوم البحرية الروسية في سوريا في ميناء طرطوس، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T12:32+0000
2023-07-30T12:32+0000
2023-07-30T12:32+0000
رصد عسكري
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شاركت السفن الحربية الحديثة التابعة للبحرية الروسية في تشكيل العرض: "غواصة المشروع 636.3 التي تعمل بالديزل والكهرباء كراسنودار، وفرقاطة الأدميرال غورشكوف، وسفينة الصواريخ الصغيرة أوريخوفو زويفو، وكاسحة الألغام البحرية فلاديمير يميليانوف".وجاء في البيان أن كاسحة الألغام البحرية "خاتين" التابعة للقوات البحرية السورية شاركت في العرض، وشاركت زوارق مكافحة التخريب من طراز "كاديت" و"رابتور" في عناصر منفصلة من العرض البحري.حضر العرض السفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف، ووزير الدفاع السوري علي محمود عباس والقائد العام للقوات البحرية السورية محسن أسعد عيسى كضيوف شرف.
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2023
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
عرض للبحرية الروسية في سوريا... فيديو
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أقيم عرض لمجموعة البحر الأبيض المتوسط التابعة للبحرية الروسية احتفالا بيوم البحرية الروسية في سوريا في ميناء طرطوس، حسبما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.
شاركت السفن الحربية الحديثة التابعة للبحرية الروسية في تشكيل العرض: "غواصة المشروع 636.3 التي تعمل بالديزل والكهرباء كراسنودار، وفرقاطة الأدميرال غورشكوف، وسفينة الصواريخ الصغيرة أوريخوفو زويفو، وكاسحة الألغام البحرية فلاديمير يميليانوف".
وجاء في البيان أن كاسحة الألغام البحرية "خاتين" التابعة للقوات البحرية السورية شاركت في العرض، وشاركت زوارق مكافحة التخريب من طراز "كاديت" و"رابتور" في عناصر منفصلة من العرض البحري.
حضر العرض السفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف، ووزير الدفاع السوري علي محمود عباس والقائد العام للقوات البحرية السورية محسن أسعد عيسى كضيوف شرف.