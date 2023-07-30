https://sputnikarabic.ae/20230730/عواقب-اصطدام-طائرة--مسيرة-ببرج-موسكو-سيتي-فيديو-1079556848.html
مشاهد لآثار اصطدام طائرة مسيرة بأحد أبراج "موسكو سيتي"... فيديو
مشاهد لآثار اصطدام طائرة مسيرة بأحد أبراج "موسكو سيتي"... فيديو
نشرت قناة "زفيزدا" الروسية لقطات للأضرار الناجمة عن اصطدام طائرة مسيرة بأحد أبراج منطقة موسكو سيتي. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T04:45+0000
2023-07-30T04:45+0000
2023-07-30T05:18+0000
روسيا
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وتبين أن الضرر أصاب أحد الطوابق، ما أدى إلى تكسر الزجاج، وتم تطويق المكان، كما تقف سيارات الإسعاف والإطفاء بجوار المبنى.وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قد أعلن أنه لم يصب أحد نتيجة هجوم الطائرات المسيرة على برجي موسكو سيتي. كما لم يكن هناك حريق بعد الاصطدام.ضربت الطائرة المسيرة مبنى "IQ" المكون من 50 طابقا، وتم إجلاء الناس من البرج.في وقت سابق، أفادت الأنباء أن الدفاع الجوي في مقاطعة موسكو صد هجمات لطائرات مسيرة على العاصمة، وتم إسقاط طائرتين مسيرتين.تم فرض قيود على الرحلات الجوية في موسكو. كما تم إغلاق مطار فنوكوفو مؤقتا أمام المغادرين والقادمين.
https://sputnikarabic.ae/20230730/وزارة-الدفاع-الروسية-إحباط-هجوم-إرهابي-أوكراني-بـ3-طائرات-مسيرة-على-موسكو--عاجل-1079556167.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مشاهد لآثار اصطدام طائرة مسيرة بأحد أبراج "موسكو سيتي"... فيديو
04:45 GMT 30.07.2023 (تم التحديث: 05:18 GMT 30.07.2023) تابعنا عبر
نشرت قناة "زفيزدا" الروسية لقطات للأضرار الناجمة عن اصطدام طائرة مسيرة بأحد أبراج منطقة موسكو سيتي.
وتبين أن الضرر أصاب أحد الطوابق، ما أدى إلى تكسر الزجاج، وتم تطويق المكان، كما تقف سيارات الإسعاف والإطفاء بجوار المبنى.
وكان عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، قد أعلن أنه لم يصب أحد نتيجة هجوم الطائرات المسيرة على برجي موسكو سيتي. كما لم يكن هناك حريق بعد الاصطدام.
ضربت الطائرة المسيرة مبنى "IQ" المكون من 50 طابقا، وتم إجلاء الناس من البرج.
في وقت سابق، أفادت الأنباء أن الدفاع الجوي في مقاطعة موسكو صد هجمات لطائرات مسيرة على العاصمة
، وتم إسقاط طائرتين مسيرتين.
تم فرض قيود على الرحلات الجوية في موسكو. كما تم إغلاق مطار فنوكوفو مؤقتا أمام المغادرين والقادمين.