https://sputnikarabic.ae/20230730/قائد-عسكري-إيراني-الطيران-الجوي-وصل-إلى-مستوى-جاهزية-قتالية-عالية-1079568412.html

قائد عسكري إيراني: الطيران الجوي وصل إلى مستوى جاهزية قتالية عالية

قائد عسكري إيراني: الطيران الجوي وصل إلى مستوى جاهزية قتالية عالية

قال قائد سلاح الجو بالجيش الإيراني، العميد يوسف قرباني، اليوم الأحد، إن بلاده تمتلك أكبر وأقوى أسطول طائرات مروحية في غرب آسيا ومجهزة بأسلحة ومعدات حديثة. 30.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-30T13:40+0000

2023-07-30T13:40+0000

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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأحد، بأن تصريحات قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني جاءت خلال كلمة له في مراسم إحياء ذكرى عمليات "مرصاد" (المواجهة مع زمرة المنافقين الإرهابية).وأكد العميد يوسف قرباني أن "جيش البعث العراقي أعيد إحياؤه عدة مرات خلال مرحلة الدفاع المقدس (1980-1988) وهاجم بلادنا من الجنوب"، مضيفا "المنافقون بدأوا تمردا مسلحًا بدعوى دعم الشعب، حيث تعاون المنافقون مع نظام البعث العراقي لتنفيذ عملياتهم".وشدد القائد العسكري الإيراني على أن الشعب الإيراني تحمل 8 سنوات من الحرب ودافع بحياته عن الثورة الإسلامية والبلاد، وتم هزيمة المنافقين، في عمليات مرصاد عام 1988.وذكر قائد سلاح الجو بالجيش الإيراني أن "القوة الجوية هي رأس الحربة لجميع المهمات، حيث يقوم طيران الجيش حاليا بتقديم دعم حدودي على الحدود الجوية وله حضور قوي في دعم جميع الوحدات، بما في ذلك حرس الحدود".وأشار إلى أن طيران الجوي وصل إلى مستوى مرغوب فيه للغاية في الجاهزية القتالية، رغم إجراءات الحظر الشديدة المفروضة في المجال الجوي، منوها إلى أن طيران الجيش الإيراني يعد أكبر وأقوى أسطول مروحيات في غرب آسيا، ما يمثل قوة رادعة لإيران.وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أكد الشهر الماضي، أن "قوة الردع الإيرانية هي نقطة أمن وسلام مستدام لدول المنطقة".وقال رئيسي، خلال مراسم إزاحة الستار عن صاروخ "فتاح" الفرط صوتي، إن "الصناعات الدفاعية والصاروخية في إيران أصبحت محلية وليست مستوردة"، مشددًا على ضرورة التحرك نحو الاستقلال في الصناعات الدفاعية والعسكرية، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكشفت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، في وقت سابق، عن صاروخ فرط صوتي متطور جديد يحمل اسم "فتّاح"، وذلك بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية بأن "فتاح" صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، وقادر على المرور عبر أهم أنظمة الدفاع الصاروخي المتقدمة وأكثرها تطورا، كما أنه "قادر على استهداف أنظمة الدفاع الصاروخي التي يمكن أن تكون من بين أهم العناصر الدفاعية للعدو".كما "يتميز هذا الصاروخ بدقة متزايدة وسرعة عالية جدا وقدرة ممتازة على المناورة، بالإضافة إلى القدرة على التخفي واجتياز أنظمة الرادار"، حسب الوكالة الإيرانية.وأضافت أن مدى صاروخ "فتاح" يبلغ 1400 كم، ويتميز بسرعة عالية جدًا "13 ماخ، أي 13 مرة ضعف سرعة الصوت"، مؤكدةً أن "الرأس الحربي للصاروخ مزوّد بمحرك كروي يعمل على الوقود الصلب وفوّهة متحركة تعطيه قابلية على المناورة في جميع الاتجاهات".

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