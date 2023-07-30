https://sputnikarabic.ae/20230730/قنابل-إسرائيل-العنقودية-لا-تزال-تؤرق-وتنغص-حياة-اللبنانيين--1079568285.html
قنابل إسرائيل العنقودية لا تزال تؤرق وتنغص حياة اللبنانيين
قنابل إسرائيل العنقودية لا تزال تؤرق وتنغص حياة اللبنانيين
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: القنابل العنقودية الإسرائيلية تحصد أرواح اللبنانيين في كل عام، أو تجعلهم معاقين ومقعدين،... 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T13:38+0000
2023-07-30T13:38+0000
2023-07-30T13:38+0000
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قنابل إسرائيل العنقودية لا تزال تؤرق وتنغص حياة اللبنانيين
قنابل إسرائيل العنقودية لا تزال تؤرق وتنغص حياة اللبنانيين
شهد لبنان في الفترة الممتدة من عام 1975 إلى 1990 حرباً أهلية شرسة، احتلت إسرائيل خلالها مساحات واسعة من جنوب البلاد، تاركة مئات الآلاف من الألغام المضادة للأفراد والدبابات على الأراضي اللبنانية، وذلك بطول الحدود الفاصلة بين البلدين على مسافة 120 كيلومترا.وفي عام 2006، اندلعت حرب تموز لمدة شهر كامل، بين إسرائيل وحزب الله ، استغلت إسرائيل تلك الحرب وأسقطت ما يصل إلى حوالي أربعة ملايين قنبلة عنقودية على لبنان، وألقيت 90% من تلك القنابل في الأيام الثلاثة الأخيرة من القتال.يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، في حديث ل"صدى الحياة" بهذا الصدد:بدوره يقول الباحث السياسي والاجتماعي الدكتور إسماعيل النجار، في حديث لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي..
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فرح القادري
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, العالم العربي, аудио
صدى الحياة, العالم العربي, аудио
قنابل إسرائيل العنقودية لا تزال تؤرق وتنغص حياة اللبنانيين
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: القنابل العنقودية الإسرائيلية تحصد أرواح اللبنانيين في كل عام، أو تجعلهم معاقين ومقعدين، إعدام القاتل مطلب شعبي" حملة جزائرية بعد خطف الطفل جود واغتصابه وقتله، عرض أفلام عن النضال التحرري بالجزائر العاصمة، اتحاد الكتاب العرب ينعى الأديبة السورية سهام ترجمان.
شهد لبنان في الفترة الممتدة من عام 1975 إلى 1990 حرباً أهلية شرسة، احتلت إسرائيل خلالها مساحات واسعة من جنوب البلاد، تاركة مئات الآلاف من الألغام المضادة للأفراد والدبابات على الأراضي اللبنانية، وذلك بطول الحدود الفاصلة بين البلدين على مسافة 120 كيلومترا.
وفي عام 2006، اندلعت حرب تموز لمدة شهر كامل، بين إسرائيل وحزب الله ، استغلت إسرائيل تلك الحرب وأسقطت ما يصل إلى حوالي أربعة ملايين قنبلة عنقودية على لبنان، وألقيت 90% من تلك القنابل في الأيام الثلاثة الأخيرة من القتال.
يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، في حديث ل"صدى الحياة" بهذا الصدد:
"القنابل العنقودية هي ذخائر محرمة دوليا، لإنها تمس بشكل مباشر بالمدنيين، وتعطل استغلال الثروات، وتقفل المناطق حتى دون ضرورات عسكرية، وإسرائيل عندما هزمت في عام 2006 في لبنان، لجأت إلى القنابل العنقودية، بشكل انتقامي، ونشرت مئات الاف القنابل، حيث غطت مساحات واسعة من الجنوب اللبناني، وعطلت بذلك الحقول الزراعية والكثير من بساتين الأشجار المثمرة، على طول مساحات الجنوب، ويجري العمل حتى يومنا هذا لنزع هذه الألغام التي تشكل مخاطر كبيرة للسكان المدنيين".
بدوره يقول الباحث السياسي والاجتماعي الدكتور إسماعيل النجار، في حديث لبرنامجنا:
"إن الولايات المتحدة هي البلد المصنع الأول لهذه القنابل العنقودية الفتاكة المحرمة دوليا، وهي أول من استخدمته في حروبها في أفغانستان والعراق، وتسببت من خلاله بمقتل الالاف، وبترت أعضاء عشرات الالاف، كما أن إشرائيل أيضا استخدمت هذا النوع من الذخائر العنقودية في جنوب لبنان وكذلك في قطاع غزة، وفرضت حصارا بيئيا وغذائيا على المزارعين الذين يعتاشون من أرضهم وأرزاقهم، ومنعتهم من الذهاب إلى حقولهم، خوفا من أن تنفجر هذه الألغام تحت أقدامهم".
التفاصيل في الملف الصوتي..