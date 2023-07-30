https://sputnikarabic.ae/20230730/قوة-استثنائية-إعلام-أمريكي-يتحدث-عن-أخطر-الأسلحة-الروسية-1079558296.html
"قوة استثنائية"... إعلام أمريكي يتحدث عن أخطر الأسلحة الروسية
"قوة استثنائية"... إعلام أمريكي يتحدث عن أخطر الأسلحة الروسية
قالت وسائل إعلام أمريكية أن المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57" هي أخطر طائرة في القوات الجوية الروسية. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T06:40+0000
2023-07-30T06:40+0000
2023-07-30T06:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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أهم خصائص هذه الطائرة هي قدرتها الاستثنائية على المناورة، والقدرة العالية لصواريخ جو-جو "إر-77إم" و"إر-37إم"، والمجموعة الواسعة من فئات صواريخ "كروز"، بما في ذلك الصواريخ الأسرع من الصوت التي ستزود بها في المستقبل القريب.وأشار الكاتب إلى أن "سو-57" تشارك بنشاط في الأعمال القتالية: يستخدمها الجيش الروسي في المعارك ضد القوات المسلحة الأوكرانية في الصراع الأوكراني، حسب مجلة "ميلاتري ووتش".
https://sputnikarabic.ae/20230730/مدفعية-غياتسينت-بي-تستهدف-دبابة-أوكرانية-بضربة-مباشرة-فيديو-1079557799.html
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"قوة استثنائية"... إعلام أمريكي يتحدث عن أخطر الأسلحة الروسية
تابعنا عبر
قالت وسائل إعلام أمريكية أن المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57" هي أخطر طائرة في القوات الجوية الروسية.
أهم خصائص هذه الطائرة هي قدرتها الاستثنائية على المناورة، والقدرة العالية لصواريخ جو-جو "إر-77إم" و"إر-37إم"، والمجموعة الواسعة من فئات صواريخ "كروز"، بما في ذلك الصواريخ الأسرع من الصوت التي ستزود بها في المستقبل القريب.
وأشار الكاتب إلى أن "سو-57" تشارك بنشاط في الأعمال القتالية: يستخدمها الجيش الروسي في المعارك
ضد القوات المسلحة الأوكرانية في الصراع الأوكراني، حسب مجلة "ميلاتري ووتش".