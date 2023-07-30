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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230730/قوة-استثنائية-إعلام-أمريكي-يتحدث-عن-أخطر-الأسلحة-الروسية-1079558296.html
"قوة استثنائية"... إعلام أمريكي يتحدث عن أخطر الأسلحة الروسية
"قوة استثنائية"... إعلام أمريكي يتحدث عن أخطر الأسلحة الروسية
قالت وسائل إعلام أمريكية أن المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57" هي أخطر طائرة في القوات الجوية الروسية. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T06:40+0000
2023-07-30T06:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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أهم خصائص هذه الطائرة هي قدرتها الاستثنائية على المناورة، والقدرة العالية لصواريخ جو-جو "إر-77إم" و"إر-37إم"، والمجموعة الواسعة من فئات صواريخ "كروز"، بما في ذلك الصواريخ الأسرع من الصوت التي ستزود بها في المستقبل القريب.وأشار الكاتب إلى أن "سو-57" تشارك بنشاط في الأعمال القتالية: يستخدمها الجيش الروسي في المعارك ضد القوات المسلحة الأوكرانية في الصراع الأوكراني، حسب مجلة "ميلاتري ووتش".
https://sputnikarabic.ae/20230730/مدفعية-غياتسينت-بي-تستهدف-دبابة-أوكرانية-بضربة-مباشرة-فيديو-1079557799.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

"قوة استثنائية"... إعلام أمريكي يتحدث عن أخطر الأسلحة الروسية

06:40 GMT 30.07.2023
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة الروسية سو 57 تنفذ عرضا في موسكو
المقاتلة الروسية سو 57 تنفذ عرضا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
© Sputnik . Alexander Vilf
/
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قالت وسائل إعلام أمريكية أن المقاتلة الروسية من الجيل الخامس "سو-57" هي أخطر طائرة في القوات الجوية الروسية.
أهم خصائص هذه الطائرة هي قدرتها الاستثنائية على المناورة، والقدرة العالية لصواريخ جو-جو "إر-77إم" و"إر-37إم"، والمجموعة الواسعة من فئات صواريخ "كروز"، بما في ذلك الصواريخ الأسرع من الصوت التي ستزود بها في المستقبل القريب.
مدفع 2أس5 غياتسينت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مدفعية "غياتسينت-بي" تستهدف دبابة أوكرانية بضربة مباشرة... فيديو
05:57 GMT
وأشار الكاتب إلى أن "سو-57" تشارك بنشاط في الأعمال القتالية: يستخدمها الجيش الروسي في المعارك ضد القوات المسلحة الأوكرانية في الصراع الأوكراني، حسب مجلة "ميلاتري ووتش".
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Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
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