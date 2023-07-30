https://sputnikarabic.ae/20230730/لبنانيون-يدخلون-الطريق-المحرم-عليهم-منذ-عام-2006-على-الحدود-مع-إسرائيل-فيديو-1079569836.html

لبنانيون يدخلون الطريق المحرم عليهم منذ عام 2006 على الحدود مع إسرائيل... فيديو

لبنانيون يدخلون الطريق المحرم عليهم منذ عام 2006 على الحدود مع إسرائيل... فيديو

قام بعض اللبنانيين، اليوم الأحد، "بقطع السياج الذي وضعته قوات اليونيفيل على الطريق بين منطقتي الوزاني والعباسية". 30.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-30T14:35+0000

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وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بأنه "احتجاجاً على احتلال قرية الغجر وإغلاق قوات "اليونيفيل" الدولية الطريق اللبناني بين الوزاني والعباسية الذي يمر بالقرب من الغجر، قام شبان لبنانيون بقطع السياج الذي وضعته اليونيفيل ودخلوا إلى الطريق المحرمة على اللبنانيين منذ العام 2006".وتحتج إسرائيل على قيام "حزب الله" اللبناني بنصب خيمة على الحدود، منذ يونيو/ حزيران الماضي، وطالبت بإزالتها، فيما يقول لبنان إن الخيمة داخل الأراضي اللبنانية، مطالبًا إسرائيل بالانسحاب من الجزء اللبناني الذي تسيطر عليه من قرية الغجر.وأمس السبت، أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، أن "حزب الله جاهز لأي حماقة إسرائيلية تجاه لبنان".وقال نصر الله، في كلمة له، خلال مراسم إحياء ذكرى العاشر من محرم، إن "المقاومة في لبنان لن تتهاون وستكون جاهزة للردع والمواجهة والتحرير أمام أي حماقة إسرائيلية"، مضيفا أن "المقاومة في لبنان لن تتخلى عن مسؤوليتها ولن تتخلى أمام الكيان المتزلزل".وتابع: "إسرئيل تتحدث بوقاحة عن استفزازات المقاومة، بينما هي من تستمر في احتلال الأرض ولا سيما في الغجر اللبنانية"، مؤكدا أن "المنطقة لن ترتاح قبل اقتلاع ما وصفها "الغدة السرطانية"، في إشارة إلى إسرائيل.من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه من الأفضل لحسن نصر الله، ألا يختبر قدرات الجيش الإسرائيلي.ونقلت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن نتنياهو تعليقا على تهديدات حسن نصر الله تجاه إسرائيل، أنه لا يجب عليه أن يضع تل أبيب في الاختبار، بدعوى أنه "في يوم الاختبار سيجد الإسرائيليين يقفون معا كتفا بكتف".

https://sputnikarabic.ae/20230725/إعلام-فيديو-يوثق-قيام-عناصر-حزب-الله-بجولة-على-الحدود-الإسرائيلية-1079378828.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي