https://sputnikarabic.ae/20230730/لماذا-يخشى-الغرب-مواجهة-سو-57-الروسية-الخارقة-1079562181.html

لماذا يخشى الغرب مواجهة "سو-57" الروسية الخارقة؟

لماذا يخشى الغرب مواجهة "سو-57" الروسية الخارقة؟

تمثل "سو-57" الروسية واحدة من أخطر المقاتلات الحربية في العالم، لأنها تحلق بسرعات خارقة وتوجه صواريخها بدقة فائقة، إضافة إلى صفاتها الشبحية وأنظمتها الدفاعية،... 30.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-30T10:44+0000

2023-07-30T10:44+0000

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ولأنها تجمع بين السرعة الخارقة والأسلحة الدقيقة والقدرات الشبحية في طائرة واحدة، فقد وصفتها وسائل إعلام أمريكية بـ"أخطر طائرة حربية تملكها روسيا".وحذرت وسائل إعلام أمريكية من القوة الاستثنائية للطائرة "سو-57" في الحروب الجوية، بفضل ترسانة أسلحتها التي تشمل صواريخ مجنحة وصواريخ "جو - جو" إضافة إلى خطط تسليحها بصواريخ خارقة في المستقبل.وتصنف "سو-57" ضن الطائرات الحربية متعددة المهام، التي تنتمي للجيل الخامس، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.وتجمع "سو-57" عدة صفات خارقة في طائرة واحدة تثير الرعب في نفوس الغرب وتشمل:ويمكن لـ "سو-57" تنفيذ مهامها القتالية على مدار الساعة ضد جميع أنواع الأهداف المعادية سواء كانت:كما يمكن للمقاتلة الروسية الخارقة أن تؤدي مهامها بكفاءة في جميع الظروف الجوية ويشمل ذلك مهام القصف الجوي والمعارك الجوية، وأي نوع من المهام القتالية، التي تفرضها ظروف القتال.وإضافة إلى المميزات الهجومية، تمتلك "سو-57" أنظمة دعم معلوماتية لتحديث بيانات القتال بما يساهم في زيادة قدرتها على الإفلات من أسلحة العدو الهجومية، التي يمكن أن تستهدفها خلال المعارك الجوية.ويمكن لـ "سو-57" مشاركة بيانات القتال مع مراكز القيادة الأرضية والتشكيلات الجوية في وقت واحد، وهو ما يمنحها القدرة على المناورة وتغيير تكتيكات القتال دون ارتكاب أخطاء.وتوصف "سو-57" بأنها مقاتلة وقاذفة من طراز فريد، ويرجع تاريخ أول رحلة طيران لها إلى عام 2010، كما ذكر موقع "يونايتد إيركرافت كوربوريشن" الروسي، الذي أوضح أنها ساهمت في دعم القدرات القتالية للقوات الجوية الروسية.لماذا "سو-57" لا مثيل لها في العالم؟إضافة إلى سبق، تمتلك "سو - 57" القدرة على تتبع عشرات الأهداف في وقت واحد بفضل راداراتها المتطورة، التي تمنح الطيار رؤية كاملة لمحيط الطائرة من جميع الاتجاهات، حسبما ذكرت تقرير سابق لمجلة "ميليتري ووتش ماغازين" المتخصصة في الشؤون العسكرية.كما أن صواريخ "كيه - 77 إم" التي تحملها "سو - 57" تمثل صواريخ مرعبة بفضل قدرتها على الفتك بالأهداف المعادية، إضافة إلى إمكانية تصحيح مسارها بعد الإطلاق عن طريق الرادار الموجود في مقدمة الطائرة.وفيما يتعلق بميزة السرعة والمدى، فإن "سو - 57" جمعت الميزتين في طائرة واحدة، لأنها تستطيع التحليق بسرعات تصل لضعفي سرعة الصوت (2 ماخ) لتصل إلى مدى 1500 كلم، وهو ما يمنحها القدرة على مباغتة أي نوع من الدفاعات الجوية وتدميره في وقت قياسي.وفيما يتعلق بالقدرات الدفاعية للطائرة فإن السرعات الخارقة والصفات الشبحية واستخدام أنظمة التشويش التي تعمل بالليزر لخداع صواريخ العدو، توفر لها حماية فائقة، إضافة إلى قدرتها على الهبوط والإقلاع عبر مدارج قصيرة.

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