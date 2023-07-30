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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230730/مدفعية-غياتسينت-بي-تستهدف-دبابة-أوكرانية-بضربة-مباشرة-فيديو-1079557799.html
مدفعية "غياتسينت-بي" تستهدف دبابة أوكرانية بضربة مباشرة... فيديو
مدفعية "غياتسينت-بي" تستهدف دبابة أوكرانية بضربة مباشرة... فيديو
استهدف طاقم مدفع هاوتزر، عيار 152 ملم "غياتسينت-بي"، دبابة أوكرانية متحركة بضربة مباشرة على محور أفدييفكا. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T05:57+0000
2023-07-30T05:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية للقطات للضربة، حيث تم اكتشاف حركة الدبابات على طول حزام الغابة، ثم تم على الفور نقل إحداثيات الهدف إلى أطقم مدافع هاوتزر "غياتسينت-بي".نتيجة لذلك، أصيبت الدبابة الأوكرانية بضربة مباشرة أثناء التنقل.
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رصد عسكري
رصد عسكري

مدفعية "غياتسينت-بي" تستهدف دبابة أوكرانية بضربة مباشرة... فيديو

05:57 GMT 30.07.2023
© Sputnik . Ivan Rudnev / الانتقال إلى بنك الصورمدفع "2أس5 غياتسينت"
مدفع 2أس5 غياتسينت - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
© Sputnik . Ivan Rudnev
/
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استهدف طاقم مدفع هاوتزر، عيار 152 ملم "غياتسينت-بي"، دبابة أوكرانية متحركة بضربة مباشرة على محور أفدييفكا.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية للقطات للضربة، حيث تم اكتشاف حركة الدبابات على طول حزام الغابة، ثم تم على الفور نقل إحداثيات الهدف إلى أطقم مدافع هاوتزر "غياتسينت-بي".
نتيجة لذلك، أصيبت الدبابة الأوكرانية بضربة مباشرة أثناء التنقل.
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Гаубица Д-30 ВС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
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