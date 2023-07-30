https://sputnikarabic.ae/20230730/مدفعية-غياتسينت-بي-تستهدف-دبابة-أوكرانية-بضربة-مباشرة-فيديو-1079557799.html
مدفعية "غياتسينت-بي" تستهدف دبابة أوكرانية بضربة مباشرة... فيديو
مدفعية "غياتسينت-بي" تستهدف دبابة أوكرانية بضربة مباشرة... فيديو
استهدف طاقم مدفع هاوتزر، عيار 152 ملم "غياتسينت-بي"، دبابة أوكرانية متحركة بضربة مباشرة على محور أفدييفكا. 30.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-30T05:57+0000
2023-07-30T05:57+0000
2023-07-30T05:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية للقطات للضربة، حيث تم اكتشاف حركة الدبابات على طول حزام الغابة، ثم تم على الفور نقل إحداثيات الهدف إلى أطقم مدافع هاوتزر "غياتسينت-بي".نتيجة لذلك، أصيبت الدبابة الأوكرانية بضربة مباشرة أثناء التنقل.
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101356/53/1013565315_182:0:2819:1978_1920x0_80_0_0_274d1b9884fc41f45dce48e9be47ecc4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
مدفعية "غياتسينت-بي" تستهدف دبابة أوكرانية بضربة مباشرة... فيديو
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استهدف طاقم مدفع هاوتزر، عيار 152 ملم "غياتسينت-بي"، دبابة أوكرانية متحركة بضربة مباشرة على محور أفدييفكا.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية للقطات للضربة، حيث تم اكتشاف حركة الدبابات على طول حزام الغابة، ثم تم على الفور نقل إحداثيات الهدف إلى أطقم مدافع هاوتزر "غياتسينت-بي".
نتيجة لذلك، أصيبت الدبابة الأوكرانية بضربة مباشرة أثناء التنقل.